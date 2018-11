Baugewerbe: Reinhard Quast zum neuen Präsidenten gewählt - Uwe Nostitz, Rüdiger Otto, Wolfgang Schubert-Raab werden Vizepräsidenten (FOTO)

Berlin (ots) -Die Mitgliederversammlung des Zentralverbandes des DeutschenBaugewerbes hat heute turnusgemäß den Vorstand des größten undältesten Bauverbandes in Deutschland mit rund 35.000 Mitgliedern neugewählt.Dabei wurde Reinhard Quast (61) zum neuen Präsidenten gewählt.Quast stammt aus Siegen (Nordrhein-Westfalen) und istVorstandsvorsitzender der OTTO QUAST Bau AG. Das mittelständischeUnternehmen beschäftigt rund 600 Mitarbeiter an fünf Standorten inDeutschland und Polen. Die Bandbreite der Leistungen des 1945gegründeten Bauunternehmens reicht von Trinkwasserbehältern bis hinzu ingenieurtechnischen Bauten wie Ver- und Entsorgungsleitungen undStraßen aller Art. Weiterhin gehören Industrie- und Gewerbeanlagen,Verwaltungsbauten, Kirchen und Hotels, bis hin zu Kindertagesstätten,Schulen, Krankenhäuser und Seniorenheime zum Portfolio derUnternehmensgruppe. Quast erklärte nach seiner Wahl: "All unser Tunmuss sich am Nutzen für die Unternehmen ausrichten, die das großeFundament unserer baugewerblichen Verbände bilden; und das in großerVerantwortung für unser Land."Als Vizepräsident wurde Uwe Nostitz (56) aus Großpostwitz(Sachsen) gewählt. Nostitz war im September bereits zum Vorsitzendendes Ausschusses für Sozial- und Tarifpolitik des ZDB gewählt worden."Mein Ziel ist es, Tarifabschlüsse zu vereinbaren, die von derMehrheit der Firmen akzeptiert und umgesetzt werden können und dieverbandsgebunden Firmen im Wettbewerb nicht benachteiligen. Darüberhinaus brauchen wir eine Reform des Urlaubkassenverfahrens," soNostitz nach seiner Wahl.Der 57jährige Rüdiger Otto aus Leverkusen (Nordrhein-Westfalen),zugleich Präsident der Baugewerblichen Verbände und Vorsitzender desAusschusses für Wirtschaft und Recht des ZDB wurde in seinem Amt alsVizepräsident bestätigt. Otto ist gleichzeitig auch Schatzmeister desVerbandes. Otto erklärte nach seiner Wahl: "Auch wenn die Konjunkturderzeit stabil ist, brauchen wir Rahmenbedingungen, die zu einerlangfristigen Verstetigung der Bauinvestitionen beitragen."Wolfgang Schubert-Raab (60) aus Ebensfeld (Bayern), Präsident desLandesverbands Bayerischer Bauinnungen und Vorsitzender desAusschusses Umwelt und Technik des ZDB, komplettiert alsVizepräsident das Präsidium. Schubert-Raab ist Geschäftsführer derBaugesellschaft Raab; er erklärte: "Es gibt sehr Vieles im Bauwesen,das wir ändern oder verbessern müssen. Dafür setze ich mich alsPräsident der bayerischen Bauinnungen ein. Da allerdings viele Fragenin Berlin und nicht in Bayern entschieden werden, freue ich mich, nunfür alle Bundesländer etwas bewirken zu können."Als weitere Vorstandsmitglieder wurden gewählt:Peter Aicher(59) aus Halfing (Bayern), Vorsitzender von Holzbau Deutschland, BundDeutscher Zimmermeister im ZDB und Präsident desLandesinnungsverbands des Landesinnungsverbands des BayerischenZimmererhandwerksFrank Dittmar(57) aus Guxhafen (Hessen), Präsident des Verbands baugewerblicherUnternehmer HessenKarlgünter Eggersmann(57), aus Marienfeld (NRW), Präsident des BaugewerbeverbandesWestfalenRainer König(54) aus Bad Herrenalb (Baden-Württemberg), Vorsitzender desBundesverbandes Ausbau und Fassade im ZDB und Vorsitzender desFachverbandes der Stuckateure für Ausbau und FassadeBaden-WürttembergKarl-Hans Körner(61) aus Stuttgart (Baden-Württemberg), Vorsitzender desFachverbandes Fliesen und Naturstein im ZDB und Vorsitzender desLandesinnungsverbands Fliesen Baden-WürttembergTobias Riffel(44) aus Dischingen (Baden-Württemberg), Mitglied des Präsidiums derBauwirtschaft Baden-WürttembergThomas Sander(55) Hamburg, Vorsitzender des Fachverbandes Hoch- und Massivbau imZDB und Vorsitzender des Norddeutschen BaugewerbeverbandsChristian Staub(59), Osnabrück, Präsident des Baugewerbeverbands NiedersachsenHans-Georg Stutz (61), Kirchheim (Hessen), stellvertretenderVorsitzender des Straßen- und Tiefbaugewerbes im ZDBPressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell