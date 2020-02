Baugewerbe: Positive Bilanz der digitalBau

Berlin (ots) - Aus Anlass der gestern zu Ende gegangenen Messe digitalBau zogder Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe ein überauspositives Fazit und erklärte:"Die Digitalisierung am Bau hat seit dieser Woche eine eigene Messe. Mit derdigitalBau 2020 in Köln, die vom 11. bis 13. Februar 2020 stattgefunden hat, hatein wichtiges Zukunftsthema unserer Branche eine eigenständige Plattformbekommen. Die Messe hat alle wichtigen Themen abgedeckt: Ob Planung,Realisierung, Betrieb, Sanierung oder Rückbau - die Aussteller haben alleAspekte von digitalen Prozessen und Lösungen für die Baubranche beleuchtet.Die Zahl der Aussteller wie auch die Zahl der Besucher und Besucherinnen, die anden drei Messetagen, in Köln waren, hat alle Erwartungen übertroffen. GuteGespräche auch bei uns am Stand, aber auch die Wortbeiträge in den Foren habenviel Input für die Entwicklung der Bauwirtschaft geliefert. Wir freuen uns schonheute auf die digitalBau 2022, aber jetzt auch auf die BAU 2021, dieWeltleitmesse für unsere Branche in München, wo unser Verband selbstverständlichdabei ist."Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420Mobil: 0049 172 2144601eMail klein@zdb.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33001/4520293OTS: ZDB Zentralverband Dt. BaugewerbeOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell