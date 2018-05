Baugewerbe: Neuregelung zur Entsenderichtlinie ist überzogen

Berlin (ots) - Zu der am 28. Februar 2018 bekannt gewordenenEinigung im Trilogverfahren zur Neuregelung der Entsenderichtlinieerklärte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands DeutschesBaugewerbe, Felix Pakleppa:"Die neuen Regelungen sind in der Praxis schwer zu kontrollieren.Ursprünglich war es Ziel der Entsenderichtlinie den "Arbeitnehmernein Mindestmaß an Schutz" zukommen zu lassen. Nun werden neben demMindestlohn weitere Vergütungsbestandteile in die Richtlinieeinbezogen. Dieses steht dem ursprünglichen Ziel der Richtlinieentgegen.Wir stellen in der Praxis fest, dass die FinanzkontrolleSchwarzarbeit (FKS) bereits heute nicht in der Lage ist, dieEinhaltung des Mindestlohns flächendeckend zu kontrollieren. Wie wirddas erst aussehen, wenn die FKS die Einhaltung weitererVergütungsbestandteile wie z.B. Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschlägekontrollieren soll?Wir sind sehr dafür, dass entsandte Arbeitnehmer zu denselbenLohnkosten auf deutschen Baustellen arbeiten wie unsere heimischenFacharbeiter. Da aber die Sozialabgaben wie auch die Steuerbelastungfür ausländische Arbeitnehmer weiterhin deutlich niedriger sind alsfür deutsche Beschäftige, wird dieser Zustand auch mit der geändertenEntsenderichtlinie nicht erreicht werden."Jetzt muss der Richtlinientext noch im Amtsblatt der EuropäischenUnion veröffentlicht werden; dann haben die Mitgliedstaaten zweiJahre Zeit, die Richtlinie in das deutsche Recht zu überführen.Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell