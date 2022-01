Baugewerbe: Klimaziele nur mit kürzeren Genehmigungsverfahren

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grünen) wird seine Klimaschutzziele laut Baugewerbe nur erreichen, wenn die Planungs- und Genehmigungsverfahren für Infrastruktur künftig schneller laufen. Es brauche eine Halbierung der Dauer, sagte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB), Felix Pakleppa, der "Bild" (Donnerstagausgabe). "Der Klimaschutz-Plan von Robert Habeck ist sehr ambitioniert. Um die Ziele zu erreichen, müssen die Planungs- und Genehmigungsverfahren für Wärmenetze und Stromtrassen deutlich beschleunigt werden", sagte Pakleppa.

"Die Zeiten zum Beispiel für die Planung einer Bahnstrecke müssen auf zehn Jahre halbiert werden, bei Straßen auf fünf Jahre." Damit das gelinge, müssten Bürger früher und umfassender an den Projekten beteiligt werden, mahnte der Branchenvertreter. Außerdem bedürfe es kürzerer Abläufe, "zum Beispiel Klagen nur in einer Instanz, nicht mehr in drei. Und die öffentliche Hand muss das für Planung zuständige Personal massiv aufstocken", sagte Pakleppa der "Bild".

Foto: über dts Nachrichtenagentur