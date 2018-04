Baugewerbe: Europäischer Rechnungshof sieht keine wesentlichen Vorteile bei ÖPP im Straßenbau / Pakleppa fordert Stopp von ÖPP in Deutschland

Berlin (ots) - In einem vor kurzem veröffentlichten Bericht desEuropäischen Rechnungshofs hatte dieser festgestellt, dassöffentliche-private Partnerschaften nicht als "wirtschaftlichtragfähige Option zur Verwirklichung öffentlicherInfrastrukturvorhaben angesehen werden" können.Dazu erklärte der Hauptgeschäftsführer des ZentralverbandsDeutsches Baugewerbe, Felix Pakleppa: "Das ist nach demBundesrechnungshof der zweite wichtige Rechnungshof, der zu demSchluss kommt, dass ÖPP nicht wirtschaftlich sind und denSteuerzahler erheblich belasten. Zu einem ähnlichen Ergebnis warbereits der Bundesrechnungshof 2014 gelangt. Wir fordern daher dieverantwortlichen Politiker in Deutschland auf, die Einwände derbeiden Rechnungshöfe zu berücksichtigen und erst einmal keineweiteren ÖPP-Projekte in der Verkehrsinfrastruktur auf den Weg zubringen."Der Europäische Rechnungshof hatte 12 von der EU kofinanzierteProjekte in Frankreich, Griechenland, Irland und Spanien untersucht.Pakleppa weiter: "Dabei hat der Rechnungshof unsere sämtlichenVorbehalte bestätigt. ÖPP schränken den Wettbewerb ein und schwächendie Vergabeposition der öffentlichen Hand. Der Zeitaufwand für dieVergabe ist wesentlich höher als bei konventionellen Vergaben. Hinzukommen erhebliche Ineffizienzen in Form von Verzögerungen undBaukostensteigerungen. Allein die fünf in Spanien und Griechenlandgeprüften ÖPP führten zu Mehrkosten in Höhe von 1,5 Mrd. Euro."Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail klein@zdb.de, www.zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell