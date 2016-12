Baugewerbe in Deutschland mit höchstem Oktober-Umsatz seit 1999

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

WIESBADEN (dpa-AFX) - Minizinsen und Immobilienboom haben dem Baugewerbe in Deutschland den besten Oktober seit mehr als fünfzehn Jahren beschert.



Mit rund 6,8 Milliarden Euro Umsatz verbuchte die Branche ein Plus von 0,3 Prozent zum Vorjahresmonat und den höchsten Wert in einem Oktober seit 1999 (7,6 Mrd Euro). Und die Auftragsbücher der Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten sind weiterhin gut gefüllt, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte: Von September auf Oktober 2016 erhöhte sich der Auftragseingang um 10,1 Prozent, im Vergleich zum Oktober 2015 ergab sich gar ein Plus von 21,6 Prozent. Damit setzte sich der positive Jahrestrend fort./ben/DP/zb