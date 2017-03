Baugewerbe zu den Beratungen über eine Infrastrukturgesellschaft: Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit! / Privatisierung - auch durch die Hintertür - muss verhindert werden

Berlin (ots) - "Aus Sicht des deutschen Baugewerbes ist esdurchaus sinnvoll, einen neuen institutionellen Rahmen für dieInfrastrukturentwicklung in Deutschland zu schaffen, um Planung, Bau,Ausbau und Erhalt der Autobahnen über Ländergrenzen hinweg effizientabzuwickeln. Es kann aber nicht sein, dass ein derart wichtiges undeinschneidendes Gesetzesvorhaben durch das Parlament gepeitscht wird.Gründlichkeit geht hier vor Schnelligkeit!" Dieses erklärte derPräsident des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes, Dr.-Ing.Hans-Hartwig Loewenstein im Vorfeld der parlamentarischen Beratungen.Zum Gesetzespaket zur Neuregelung des bundesstaatlichenFinanzausgleichs gehört u.a. die Gründung einerInfrastrukturgesellschaft des Bundes. In ihr sollen Planung, Bau,Verwaltung und Finanzierung der Bundesautobahnen zentralisiertwerden.Loewenstein: "Ziel muss es sein, mit dem Gesetz tatsächlicheffizientere und weiterhin demokratisch legitimierte Lösungen zuschaffen. Hier sind aber noch gravierende Fragestellungen offen."Eine mögliche Privatisierung der Bundesfernstraßen durch dieHintertür sieht Loewenstein als wichtigsten Punkt. "Eine materiellePrivatisierung ist zwar ausgeschlossen. Funktionale Privatisierungendurch umfangreiche ÖPP-Projekte sind aber weiter vorgesehen. DerenNachteile hat der Bundesrechnungshof bereits mehrfach dokumentiert.Damit sind Privatisierungen durch die Hintertür weiter möglich.Dieses muss aber verhindert werden."Darüber hinaus ist die Frage der Kreditfähigkeit der Gesellschaftzu regeln. Sie sollte auf den Ausgleich von Schwankungen bei denEinnahmen und Ausgaben begrenzt sein. Diese Meinung teilen derBundesrechnungshof und wohl auch der Bundesfinanzminister. Nach demGesetzentwurf sind bisher keine Prüfrechte des Bundesrechnungshofesvorgesehen. Diese sind aber zwingend notwendig, um die Kontrollrechtedes Parlaments zu gewährleisten.Nach dem Gesetzentwurf ist auch vorgesehen, die Gesellschaftzunächst in der Rechtsform einer GmbH zu errichten. Die Rechtsformsoll aber später überprüft und möglicherweise auch gewandelt werdenkönnen. Diese Wandlung beispielsweise in eine Aktiengesellschaft wärenach dem Gesetzentwurf ohne Parlamentsbeteiligung möglich. "Diesesmuss unbedingt verhindert werden. Mit einer Aktiengesellschaft, diesich Geld am Kapitalmarkt besorgen kann, würden die deutschenAutobahnen später dann doch faktisch privatisiert - und das dann auchnoch ohne demokratische Legitimation. Das lehnen wir strikt ab. Wirappellieren an die Bundestagsabgeordneten, sich nicht über den Tischziehen zu lassen." So Loewenstein abschließend.Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail klein@zdb.de, www.zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell