Baugewerbe: Bau-Kapazitäten für mehr Wohnungen vorhanden

Berlin (ots) - Vor dem morgen im Bundeskanzleramt stattfindendenWohnungsbaugipfel erklärt der Präsident des Zentralverbands DeutschesBaugewerbe, Dr.-Ing. Hans-Hartwig Loewenstein: "Wir haben in denletzten zehn Jahren unsere Kapazitäten deutlich aufgestockt und mehrals 120.000 neue sozialversicherungspflichtige Vollarbeitsplatzegeschaffen. Darüber hinaus bilden wir auch wieder mehr junge Menschenaus. Nach einem Plus von 7,5 % bei den neuen Lehrverträgen imvergangenen Jahr gehen wir von einem Plus von rund 8 % in diesem Jahraus." Loewenstein weist darauf hin, dass die Branche weitereKapazitäten aufbauen könne, aber Sorge vor Über-Kapazitäten habe. Erfordert daher eine Verstetigung insbesondere der öffentlichenInvestitionen. Denn noch immer werden hier die meisten Aufträge erstMitte des Jahres vergeben. Eng damit verbunden ist für ihn dieBekämpfung von Schwarzarbeit und Illegalität, denn sie belastet dasImage der Branche. "Die Politik muss sich klar zu Qualität undQualifikation bekennen, das heißt dann aber auch, die Meisterpflichtin einzelnen Berufen wie z.B. dem Fliesenleger wieder einzuführen,"so Loewenstein. Neben einer Verstetigung der Investitionen fordertLoewenstein vor allem (Planungs-) Sicherheit. "Daher muss es bei derVOB als rechtlicher Grundlage für die Vergabe, die Vertragsgestaltungund die technischen Normen bleiben. Wir brauchen keine Diskussionüber bewährte rechtliche Grundlagen zur Unzeit."Schlussendlich erneuerte der ZDB-Präsident eine alte Forderung desBaugewerbes, nämlich sog. Typenhäuser in die Musterbauordnung desBundes sowie in die Landesbauordnungen aufzunehmen. "Denn modularesoder elementiertes Bauen von bereits durchgeplanten Typenhäusern kannhelfen, mehr und schneller zu bauen, ohne Überkapazitäten aufzubauen.Das darf allerdings nicht dazu führen, weitere Plattensiedlungen mitneuen sozialen Problemen zu schaffen," erklärte Loewensteinabschließend.