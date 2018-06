Baugenehmigungen in den ersten vier Monaten 2018: Schub im Mehrfamilienhausbau. Bauindustrieverband appelliert an Politik, gegen Spekulationen vorzugehen, um den Wohnungsbau voranzutreiben.

Berlin (ots) - "Wir freuen uns, dass die Nachfrage nachMehrfamilienhäusern in diesem Jahr wieder anzieht." Mit diesen Wortenkommentierte heute in Berlin der Hauptgeschäftsführer desHauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Dieter Babiel, die vomStatistischen Bundesamt veröffentlichten Baugenehmigungszahlen.Demnach sei in den ersten vier Monaten dieses Jahres der Neubau vonknapp 54.000 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern genehmigt worden, 5 %mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Aufgrund desGenehmigungsrückgangs bei den Ein- und Zweifamilienhäusern undWohnheimen, welche auch Flüchtlingsunterkünfte enthalten, seien diegesamten Baugenehmigungen allerdings nur minimal gestiegen: Es wurden107.000 Wohnungen bewilligt, lediglich 0,7 % mehr als im Vorjahr.Babiel: "So erfreulich die Entwicklung bei den Mehrfamilienhäusern- angesichts der Wohnungsknappheit in Ballungsgebieten - auch ist,genehmigt ist noch nicht gebaut. Auch 2017 hatten wir aufgrund derhohen Genehmigungszahlen des Vorjahres mit deutlich steigendenFertigstellungen gerechnet und wurden enttäuscht. Wir befürchten,dass in den Genehmigungen nach wie vor viel Spekulation steckt. Wirappellieren deshalb weiter an die Politik, gegen die Praxis der"Genehmigung zum Weiterverkauf" vorzugehen, damit wir die positiveEntwicklung bei den Genehmigungen auch bald in denFertigstellungszahlen sehen."Alle Angaben und Berechnungen beruhen auf Daten des StatistischenBundesamtes. Auch im Internet abrufbar: www.bauindustrie.dePressekontakt:Ansprechpartner: Dr. Heiko StiepelmannFunktion: Leiter Kommunikation / PressesprecherTel: 030 - 21286 140, Fax: 030 - 21286 189E-Mail: Heiko.Stiepelmann@bauindustrie.deOriginal-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuell