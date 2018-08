Baugenehmigungen im ersten Halbjahr 2018: Weniger Wohnungen genehmigt. Bauindustrieverband appelliert an die Politik, den seriellen Wohnungsbau in Gang zu bringen.

Berlin (ots) - "Nach einer schwachen Entwicklung im Vorjahr ziehtdie Nachfrage nach Wohnungen auch in diesem Jahr nicht an. Vor allemdie Entwicklung im Juni war enttäuschend." Mit diesen Wortenkommentierte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes derDeutschen Bauindustrie Dieter Babiel die heute vom StatistischenBundesamt veröffentlichten Baugenehmigungszahlen. Demnach sei imersten Halbjahr der Neu- und Umbau von knapp 168.500 Wohnungengenehmigt worden, 0,6 % weniger als im vergleichbarenVorjahreszeitraum. Im Juni seien die Genehmigungen sogar um 10,8 %eingebrochen. "Auch wenn man die Wohnheime, zu denen auchFlüchtlingsunterkünfte zählen, herausrechnen würde, käme man in denersten sechs Monaten nur auf einen leichten Zuwachs von 1,8 %. Unddieser ist ausschließlich auf ein Plus im Geschosswohnungbau von 4,9% zurückzuführen - der einzige Lichtblick im ersten Halbjahr. Diesreicht aber noch lange nicht, um den Bedarf an Wohnraum insbesonderein Ballungsgebieten zu decken."Babiel: "Wir begrüßen es deshalb ausdrücklich, dass dieBundesregierung für den 21. September einen Wohnungsbaugipfeleinberufen hat, um mit allen Beteiligten Maßnahmen zur Steigerung derWohnungsbaugenehmigungen und vor allem der -fertigstellungen zubesprechen." Die Bauindustrie setze dabei vor allem auf das SerielleBauen. Nur so könne man den diagnostizierten Bedarf von 350.000 bis400.0000 Wohnungsfertigstellungen pro Jahr decken. "Hierfür wäre aberdie Vereinheitlichung der Landesbauordnungen ein notwendiger Schritt.Ein einmal geplantes Typengebäude könnte dann ohne Änderungenbundesweit gebaut werden", ergänzte Babiel. Damit verkürze derserielle Wohnungsbau nicht nur die Planungs- und Bauzeit, sondernkönne auch zur Kostensenkung beitragen und die Bauverwaltungenentlasten. "Wir brauchen aber auch dringend mehr Bauland. Die KfW hatvollkommen Recht, wenn sie sagt, dass eine stärkere Ausweitung desWohnungsbaus vor allem durch Baulandknappheiten in Ballungszentrenverhindert wird", zitiert Babiel aus der aktuellen KfW-Analyse zumdeutschen Immobilienmarkt. Die Kreditanstalt weise in ihrer Analyseaber auch darauf hin, dass Fachkräfteengpässe im Bauhandwerkzunehmend den Wohnungsbau beeinträchtigen. Babiel: "Das können unsereMitglieder, die als Generalunternehmer tätig sind, bestätigen. EinGebäude kann ja schließlich erst dann fertiggestellt werden, wennauch der Ausbau abgeschlossen ist."Das Bauhauptgewerbe, welches überwiegend im Rohbau tätig ist,hätte hingegen seinen Personalbestand innerhalb von 10 Jahren um mehrals 100.000 Mitarbeiter auf 812.000 Beschäftigte erweitert. Hierzuhätten überwiegend ausländische Fachkräfte beigetragen, deren Anteilim gleichen Zeitraum von 8 % auf 17 % gestiegen sei. "Die Unternehmendes Bauhauptgewerbes profitieren davon, dass sie - im Gegensatz zukleinen Handwerksbetrieben - die Möglichkeit haben, auf ausländischeFachkräfte zurückzugreifen. Sie sind selber aber auch nicht untätig:Die Baufirmen haben im zweiten Quartal dieses Jahres - entgegen demallgemeinen Trend - bundesweit 12.500 neue Lehrverträgeabgeschlossen. Das sind 900 mehr als im Sommer 2017. Das Engagementder Bauunternehmen, der Verbände und unserer Ausbildungszentren,junge Menschen für eine Ausbildung am Bau zu begeistern, macht sichsomit bezahlt."Alle Angaben und Berechnungen beruhen auf Daten des StatistischenBundesamtes. Auch im Internet abrufbar: www.bauindustrie.dePressekontakt:Ansprechpartner: Dr. Heiko StiepelmannFunktion: Leiter Kommunikation / PressesprecherTel: 030 - 21286 140, Fax: 030 - 21286 189E-Mail: Heiko.Stiepelmann@bauindustrie.deOriginal-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuell