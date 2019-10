Baugeld startet auf Rekordtief in den Herbst / Sinkflug der Bauzinsen abgebremst / Experten im Interhyp-Bauzins-Trendbarometer sehen Seitwärtsbewegung voraus (FOTO)

München (ots) -Angesichts politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten und demjüngsten Zinsschritt der Europäischen Zentralbank sind die Zinsen fürImmobiliendarlehen auf historisch niedrigem Niveau in den Herbstgestartet. Laut Interhyp, Deutschlands größtem Vermittler vonprivaten Baufinanzierungen, liegen die Zinsen für zehnjährigeDarlehen oft unter einem Prozent, bei Bestanbietern sogar unter 0,5Prozent. Im monatlich erhobenen Bauzins-Trendbarometer von Interhypprognostizieren die Experten der zehn befragten Kreditinstitute aufmittlere und lange Sicht eher eine Seitwärtsbewegung bei denKonditionen. Einige Analysten erwarten sogar noch etwas fallendeKonditionen. In der Branche stellt sich die Frage, wie tief dieZinsen sinken können. "Negativzinsen für Baufinanzierungen halten wirderzeit für unwahrscheinlich", sagt Mirjam Mohr, Interhyp-Vorständinfür das Privatkundengeschäft. Laut Interhyp haben viele Bankenpositive Mindestzinsen festgesetzt. Dennoch liege das Zinsniveau aufeinem Rekordtief, das Baufinanzierungkunden nutzen sollten. "Jetzt imHerbst ist die optimale Zeit, sich mit der Planung rund ums eigeneZuhause zu beschäftigen. Das Zinsumfeld bietet anhaltend günstigeVoraussetzungen bei der Kreditaufnahme", so Mirjam Mohr.Der freie Fall beim Baugeld ist zwar laut Interhyp zumindest fürden Augenblick gestoppt. Faktoren wie der ungeklärte Brexit,Handelskonflikte sowie nachlassende Konjunkturdaten lassen eineZinswende jedoch in weite Ferne rücken. "Mit einem Maßnahmenbündelaus Strafzinsen und Anleihekäufen will die EZB die Konjunktur undInflation befeuern. Obwohl die Zentralbanker seit Jahren auf einePolitik des billigen Geldes setzen, bleibt die Inflation weiterhinter den Erwartungen zurück", erläutert Mohr. Dies schlage sichauch auf die Baufinanzierungszinsen nieder, die ein historischniedriges Niveau erreicht haben.Der Sinkflug der Zinsen im Juli und August wurde laut Interhyp imSeptember aber etwas abgebremst, es folgte zwischenzeitlich einekleine Korrektur um knapp 0,1 Prozentpunkte nach oben. Derzeitbewegen sich die Konditionen auf niedrigem Niveau des Rekordtiefsseitwärts. "Aus Finanzierungssicht müssen Immobilieninteressenten inden nächsten Wochen und Monaten nicht mit einer signifikantenVerteuerung ihres Vorhabens rechnen." Die Expertin rätKaufinteressenten zu einer soliden Finanzierung, die bei vielenEigennutzern und Kapitalanlegern durch lange Zinsfestschreibungen undhohe Anfangstilgungen erreicht werden kann. Hilfreich ist ein hoherEigenkapitaleinsatz, etwa aus Ersparnissen, um günstige Zinsen zuerhalten und die Finanzierung dauerhaft leistbar zu halten.Weitere Informationen im aktuellen Video mit Mirjam Mohr zumInterhyp-Zinsbericht auf youtube unter https://youtu.be/CMsJo8x0tjwund in den Zins-Charts von Interhyp unter www.interhyp.de/zins-chartsÜber InterhypDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für privateBaufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sichdirekt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich anEinzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat dasUnternehmen 2018 ein Baufinanzierungsvolumen von 22 Milliarden Euroerfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabeiverbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit dereigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mitkundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichnetenKompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppebeschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an über 100 Standortenpersönlich vor Ort für ihre Kunden und Partner präsent.Pressekontakt:Britta Barlage, Pressesprecherin B2C, Interhyp AG. Domagkstraße 3480807 München, Telefon: +49 (89) 20307 1325, E-Mail:britta.barlage@interhyp.de, www.interhyp.deOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell