Baufritz gehört zu den besten Arbeitgeber für Frauen / BRIGITTE-Magazin kürt die 120 Top-Arbeitgeber für Frauen in Deutschland (FOTO)

Erkheim (ots) -Deutschlands führendes Frauenmagazin BRIGITTE kürt in Kooperationmit den Personalmarketing-Experten von TERRITORY Embrace zum zweitenMal "Die besten Arbeitgeber für Frauen". Als einziges Bauunternehmenim Mittelstand (200 bis 2000 Mitarbeiter/innen) und einem Ergebnis 4von 5 möglichen Sternen zählt Bau-Fritz zum wiederholten Mal zu den120 besten Arbeitgebern für Frauen deutschlandweit. Seit 2018verschreibt sich BRIGITTE der Aufgabe, die besten Arbeitgeber fürFrauen auszuzeichnen und auf diese Weise herausragendeFrauenförderung zu ehren.Seit 2018 macht es sich BRIGITTE zur Aufgabe die bestenArbeitgeber für Frauen auszuzeichnen und auf diese Weiseherausragende Frauenförderung zu ehren. Insgesamt wurden 120Unternehmen aufgrund ihrer Leistungen in den sechs untersuchtenKriterien Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Flexibilität derArbeit, Hilfe beim Berufseinstieg, Karriere im Top-Management,Stellenwert der Frauenförderung im Unternehmen und Transparenzausgezeichnet. Bau-Fritz gehört mit vier von fünf möglichen Sternendazu und ist somit einer der "besten Arbeitgeber für Frauen". Bereits2018 wurde das Unternehmen von der BRIGITTE ausgezeichnet und konntesich in diesem Jahr erneut gegen die starke Konkurrenz durchsetzen."Als innovatives und zukunftsweisendes Familienunternehmen imBaugewerbe ist es uns seit jeher ein besonderes Anliegen, daszentrale Thema Frauenförderung in jeglicher Hinsicht voranzutreiben.Die Tatsache, dass das Unternehmen seit 2004 von Dagmar Fritz-Krameran der Spitze geleitet wird, unterstreicht den Stellenwert derGleichberechtigung, den Frauen bei Baufritz genießen und trägt dazubei, für Frauen ein attraktiver und überzeugender Arbeitgeber zusein. Die erneute Auszeichnung von Brigitte bestärkt und freut unssehr.", so Manuel Seitz, Personalleiter bei Baufritz.Vom DAX-Konzern bis zum örtlichen Handwerksbetrieb - dieTeilnehmer der Studie setzen sich aus allen Regionen und Branchen desLandes zusammen. Dadurch wird Frauen, die auf der Suche nach demrichtigen Arbeitsplatz sind, eine Orientierungshilfe in derArbeitswelt gegeben. Mehr Informationen zur Studie sind online aufbrigitte.de und in der aktuellen Ausgabe der BRIGITTE (21/2019, ab25.09.2019 im Handel) zu finden.