Baufinanzierung für Studierende oder Auszubildende

Hamburg (ots) - Dank niedriger Zinsen steigen auch immer mehrjüngere Menschen von der Mietwohnung auf ein Eigenheim um. Vieledenken allerdings, dass sie dafür bis zum Ende des Studiums oder derBerufsausbildung warten müssen, da sie vorher keinen Immobilienkreditbekommen. "Zwar setzen Kreditinstitute normalerweise ein regelmäßigesEinkommen bei der Bewilligung einer Baufinanzierung voraus, aber esgibt durchaus Möglichkeiten auch schon vor dem Start ins Berufslebeneine Wohnung oder ein Haus zu kaufen", erklärt Stephan Scharfenorth,Geschäftsführer des Baufinanzierungsportals Baufi24.de(https://www.baufi24.de/). Mit der Einführung derWohnimmobilienkreditrichtlinie 2016, wurde es insbesondere jungenMenschen erschwert, eine Finanzierung zu erhalten, da sie meist wederüber ein entsprechend hohes Einkommen noch über ausreichendEigenkapital verfügen. Dank Lockerung der Richtlinie im letzten Jahreröffnen sich aber auch für diesen Personenkreis wieder mehrOptionen, ein Eigenheim zu erwerben.Je früher desto besserGrundsätzlich gilt: Je früher Häuslebauer mit der Finanzierungbeginnen, desto besser. Denn so fließt das Geld schnellstmöglich indas Eigentum, anstatt durch Mietzahlungen in die Kasse Anderer.Außerdem sorgen längere Laufzeiten für niedrigere Raten und dieImmobilie ist schon vor dem Rentenalter abbezahlt. So bleibt in derzweiten Lebenshälfte mehr finanzieller Spielraum. "JungeEigenheimbesitzer sollten bei der Planung der Finanzierung aber immerschon bedenken, dass langfristig die Zinsen steigen können oder dasEinkommen durch Familienzuwachs und beispielsweise Elternzeitvorübergehend geringer ausfallen kann. Hier muss die Rate von Anfangan so gewählt werden, dass auch in diesen Situationen keinefinanzielle Notlage eintritt", erklärt Scharfenorth. Das A und O beieiner Baufinanzierung ist die Bonität. Ausreichend Eigenkapitalbildet dabei die wichtigste Voraussetzung für die Bewilligung einesKredites. Dies gilt umso mehr, wenn das Einkommen noch geringbemessen ist. Wenn vielleicht schon eine Erbschaft von den Großelternoder eine vorzeitige Schenkung zur Verfügung steht, eignet sich dieseals Grundstock.Persönliche Situation entscheidetDuale Studiengänge, die praktische Tätigkeit in einem Unternehmenmit dem theoretischen Teil an einer Studieneinrichtung kombinieren,erfreuen sich heutzutage wachsender Beliebtheit. Hier bekommenStudierende meist von Beginn an ein regelmäßiges Gehalt. AuchStart-Up-Gründer können schon während des Studiums ihrenLebensunterhalt von den Einnahmen bestreiten. In einigen Fällen gibtes vielleicht auch ausreichend Unterstützung von den Eltern. Sokönnen beispielsweise Auszubildende, die bei den Eltern leben, einenTeil ihres Gehaltes in die Abzahlung einer Eigentumswohnunginvestieren. Ob es sinnvoll ist, schon während der AusbildungWohneigentum zu erwerben, hängt natürlich immer stark von denpersönlichen Verhältnissen ab. "Auf jeden Fall kann sich fürStudierende und Azubis, die noch nicht sofort kaufen möchten, derAbschluss eines Bausparvertrages durchaus lohnen. Dieser garantiertauch später niedrige Zinsen, lässt sich für den Kauf oder Neubaueiner Immobilie nutzen und ist mit einer entsprechenden Laufzeitpünktlich zum Karrierestart zuteilbar", rät Scharfenorthabschließend. Wer wissen möchte, wie sich monatliche Raten aus Zins,Tilgung und Sondertilgung bei unterschiedlichen Finanzierungsbeträgenund Beleihungssätzen zusammensetzen, ermittelt dies schnell undeinfach mit dem Baufinanzierungsrechner(https://www.baufi24.de/baufinanzierung-rechner/) von Baufi24.de.Über Baufi24Baufi24.de ist mit mehr als drei Millionen Besuchern pro Jahreines der bekanntesten Webportale für private Baufinanzierungen.Zukünftige Hausbesitzer bekommen hier weitreichende Informationenrund um das Thema Baufinanzierung und Immobilienkauf/-bau zurVerfügung gestellt. In seinem Leistungsportfolio vergleicht dasUnternehmen die Angebote von mehr als 300 Banken. Mehr als 1.000zertifizierte Berater stehen den Kunden in einem Partnernetzwerk mitBeratung und Expertise zur Seite. Weitere Informationen unterhttps://www.baufi24.de/Unternehmenskontakt:Baufi24 GmbH Stephan Scharfenorth, Tel. +49 (0) 800 808 4000 E-Mail:redaktion@baufi24.dePressekontakt: Hasenclever Strategy, Walter Hasenclever, Tel: +49 42142 76 37 39, Mobil: +49 171 493 57 83, E-Mail:wh@hasencleverstrategy.deOriginal-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell