Baufinanzierung: Zinsen auf historisch niedrigem Niveau

München (ots) -- Zinsen für Baufinanzierungskredite zwölf Prozent günstiger als im Vorjahr- Im Beispiel sparen Verbraucher*innen knapp 6.000 Euro Zinskosten durch Baufinanzierungsvergleich- Bei CHECK24 beraten Baufinanzierungsspezialist*innen digital via ScreensharingMünchen (ots) - Die Immobilienzinsen sind im Dezember auf ein historisch niedriges Niveau gesunken. CHECK24-Kund*innen zahlten im Schnitt 0,89 Prozent effektiv für Baudarlehen mit zehn Jahren Zinsbindung. Im Vorjahreszeitraum waren es 1,01 Prozent. Das entspricht einer Senkung um zwölf Prozent innerhalb eines Jahres.1)Der Effektivzinssatz für Immobilienkredite im Bundesdurchschnitt sank im selben Zeitraum um elf Prozent: von 1,14 auf 1,02 Prozent.2) CHECK24-Kund*innen profitieren von diesem Zinsunterschied, denn sie erhielten im Dezember damit 13 Prozent bessere Zinskonditionen als Verbraucher*innen im Bundesdurchschnitt."Bei mittleren und hohen Baufinanzierungen sind schon geringe Zinsunterschiede drastisch zu spüren", sagt Ingo Foitzik, Geschäftsführer Baufinanzierung bei CHECK24. "Bei einer Finanzierungssumme von 500.000 Euro und einer Monatsrate von 1.500 Euro sparen CHECK24-Kund*innen innerhalb der zehnjährigen Zinsbindung knapp 6.000 Euro an Zinskosten. Denn mit dem CHECK24-Baufinanzierungsvergleich erhalten Verbraucher*innen deutlich günstigere Zinsen als im Bundesdurchschnitt.""Wir setzen seit Jahren konsequent auf digitale Beratung"Nach Eingabe weniger Eckdaten zum Finanzierungsvorhaben im CHECK24 Baufinanzierung Vergleich melden sich persönliche Baufinanzierungsexpert*innen."Wir setzen seit Jahren konsequent auf digitale Beratung", sagt Ingo Foitzik. "Dadurch können Kund*innen ihre Baufinanzierung in der Corona-Krise auch von zu Hause vorantreiben."Per Telefon und Internet werden verschiedene Finanzierungsoptionen präsentiert. Diese werden via Screensharing direkt auf dem Computerbildschirm der Kund*innen angezeigt. Im ausführlichen Gespräch per Videoberatung oder Telefon werden Details und offene Fragen geklärt. Hierbei können bis zu fünf Personen an der Videoberatung teilnehmen. Anschließend wird aus den Produkten und Optionen von mehr als 450 Anbietern das passende Finanzierungsmodell ermittelt. Auch danach hilft die persönliche Ansprechperson jederzeit weiter, z. B. bei Fragen zum Kreditvertrag oder während der Auszahlungsphase.1)Effektivzinsen von über CHECK24 abgeschlossenen Immobilienfinanzierungen mit zehn Jahren anfänglicher Zinsbindung2)Effektiver Jahreszins von Wohnungsbaukrediten (Neugeschäft) der deutschen Banken an private Haushalte mit anfänglicher Zinsbindung von über fünf bis zehn Jahre (SUD 118)Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169, florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.de