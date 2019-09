Baufinanzierung: Umschulden leicht gemacht / BGH-Urteil rückt Umschuldung in den Fokus / enormes Sparpotenzial beim Anschlusskredit / Umschulden oft leichter als gedacht

München (ots) - Das aktuelle Urteil des Bundesgerichtshofs, wonachein Bearbeitungsentgelt der Bank bei einer Darlehensablösungunzulässig ist (Aktenzeichen XI ZR 7/19), rückt die Umschuldung vonImmobilienkrediten in den Fokus. Interhyp, Deutschlands größterVermittler für private Baufinanzierungen, weist in diesemZusammenhang auf das enorme Sparpotenzial bei einer Umschuldung oderDarlehensverlängerung zu neuen Konditionen hin. "Im Vergleich zumfrüheren Kredit zahlen Kunden bei einer Anschlussfinanzierung derzeitoft nur ein Viertel oder ein Fünftel der Zinskosten", sagt MirjamMohr, Interhyp-Vorständin für das Privatkundengeschäft. Die Bauzinsenliegen heute für zehnjährige Darlehen oft nur zwischen 0,5 und 1Prozent, zum Teil sogar unter 0,5 Prozent. Vor neun oder zehn Jahrenlagen sie meist zwischen 3 und 4 Prozent. Interhyp zeigt, wasEigenheimbesitzer mit bestehenden Krediten wissen sollten, und gibtTipps, wie sie die Sparchancen am besten nutzen.Die Zinsen für einen Immobilienkredit werden meist für die Dauervon 10, oft auch von 15 oder 20 Jahren abgeschlossen. Am Ende derZinsbindung steht eine Darlehensverlängerung oder Umschuldung an. Beider Umschuldung fallen Notar- und Grundbuchkosten für dieGrundschuldabtretung an, das heißt für die Umschreibung der imGrundbuch eingetragenen Grundschuld von der einen auf die andereBank. Einige Kreditgeber haben zusätzlich ein Bearbeitungsentgelt füreinen Treuhandauftrag zur Abtretung verlangt, was durch dasBGH-Urteil jetzt für unzulässig erklärt wurde. Die Kosten für dieGrundschuldabtretung und den zusätzlichen Gebühren zusammen habenwenige Hundert Euro betragen - und werden nun künftig noch etwasniedriger ausfallen. Das ist im Vergleich zu den Sparchancen gering,wie Mirjam Mohr anhand eines Beispiels zeigt. "Hat einDarlehensnehmer vor zehn Jahren einen Kredit über 200.000 Euro fürZinsen über 3,5 Prozent abgeschlossen, kann er nun zu Zinskosten von0,8 Prozent weiter finanzieren. So kann er im Vergleich zum früherenKredit über zehn Jahre sogar bis zu rund 20.000 Euro einsparen." Auchim Vergleich zwischen dem Verlängerungsangebot der Bank und denMarktangeboten sind Unterschiede von einigen Zehntelprozentpunktenmöglich. Schon bei einer Differenz von nur 0,2 Prozentpunkten liegtdie Sparchance über zehn Jahre bei über 1.000 Euro.Daher rät die Expertin Eigenheimbesitzern mit bestehendenKrediten, ihre Zinsbindungsfristen zu prüfen. "Endet die Zinsbindungin einem halben oder ganzen Jahr, sollten Kreditnehmer nicht erst aufdas Verlängerungsangebot der Bank warten, sondern jetzt schon denMarkt sondieren", so Mohr. So lasse sich in aller Ruhe ein gutesAngebot für die Anschlussfinanzierung sichern. Vor allem, wenn dieZinsbindungsfrist in etwa ein bis zwei Jahren ausläuft, könntensogenannte Forward-Darlehen interessant sein, denn damit lassen sichdie heutigen Konditionen für die Zukunft festschreiben.Zudem weist Expertin Mohr auf eine Sparchance hin, von der vieleDarlehensnehmer nichts wissen: Laut dem Bürgerlichen Gesetzbuch (§489 BGB) können sie auch bei längeren Zinsbindungen schon zehn Jahrenach Vollauszahlung des Darlehens mit einer Frist von sechs Monatenjederzeit kündigen - und das Darlehen zum Beispiel zu besserenKonditionen weiterführen oder umschulden. "Wir raten in diesem Fall,die Umschuldungsoption zu prüfen und gleichzeitig auch einverbessertes Angebot der bestehenden Bank einzuholen."Viele befürchten, dass eine Umschuldung kompliziert sei. "DieErfahrungen unserer Kunden zeigen, dass die Umschuldung sich oft alsleichter herausstellt als zuvor gedacht, da die Kreditgeber vieleDinge abnehmen", so Mirjam Mohr. Auch eine frühere repräsentativeUmfrage von Interhyp im Rahmen der Studie "Anschlussfinanzierung inDeutschland" hat ergeben, dass der finanzielle und zeitliche Aufwandbei der Umschuldung oft überschätzt wird. "Jetzt ist der ohnehingeringe finanzielle Aufwand bei der Umschuldung noch niedrigergeworden", sagt Mirjam Mohr. "Das ist erfreulich für den Kunden."Informationen zur Zinsentwicklung bei den Bauzinsen hat Interhypunter www.interhyp.de/zins-charts zusammengestellt.Über InterhypDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für privateBaufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sichdirekt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich anEinzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat dasUnternehmen 2018 ein Baufinanzierungsvolumen von 22 Milliarden Euroerfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit kundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kunden und Partner präsent.