Baufinanzierung: Kreditraten gesunken, Eigenkapital auch

In Zeiten historisch niedriger Zinsen rückt der Traum vom Eigenheim in greifbare Nähe. Eine Studie hat sogar ergeben, dass mehr als zwei Drittel (74 Prozent) der Mieter in Deutschland vom Eigenheim träumen. Dank der niedrigen Zinsen wagen jetzt auch viele diesen Schritt. Die Interhyp, einer der größten Vermittler für private Baufinanzierungen in Deutschland, hat sich jetzt die Frage gestellt, wie sich ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.