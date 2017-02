Baufinanzierung: Kreditbedarf bei Münchnern am höchsten (FOTO)

München (ots) -Großstadtvergleich: Münchner benötigen rund 420.000 Euro,Leipziger nur 226.000 Euro für Immobilienkauf oder -bau / Mehrheitder Baufinanzierungen für Kauf von Einfamilienhäusern undEigentumswohnungen / Höchste Darlehenssummen für eigene BauvorhabenMünchner benötigen für den Kauf einer Immobilie oder ein eigenesBauvorhaben die höchste Kreditsumme - durchschnittlich 420.000 Euro.Zum Vergleich: Leipziger wollen sich im Schnitt nur rund 226.000 Eurovon der Bank leihen. Insgesamt ist der Finanzierungsbedarf inMetropolen deutlich größer als in kleinen und mittelgroßen Städten.*Zwei Drittel der Kunden planen mit dem Darlehen den Kauf einerImmobilie - meist ein Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung. Eineigenes Bauvorhaben benötigt die durchschnittlich höchsteBaufinanzierungssumme.Dreiviertel der Interessenten nutzen die zu finanzierendeImmobilie ausschließlich privat. Ein Drittel ist zum Zeitpunkt derKreditanfrage noch auf der Suche nach dem richtigen Objekt.Baufinanzierung: angefragte Darlehenssummen in München fast200.000 Euro höher als in LeipzigCHECK24-Kunden aus München benötigen für den Kauf einer Immobilieoder ein eigenes Bauvorhaben am meisten Geld. In den vergangenen zweiJahren haben sie dafür Baufinanzierungen in Höhe von durchschnittlich420.000 Euro angefragt. Kein Wunder: In München sind Immobiliendeutschlandweit am teuersten.**Mit deutlichem Abstand folgen im Ranking der zehn größtendeutschen Städte Frankfurt am Main und Stuttgart. Am Ende desTop-Ten-Vergleichs landet - knapp hinter Dortmund und Essen - Leipzigmit einer durchschnittlich angefragten Baufinanzierungssumme von rund226.000 Euro.Großteil der Baufinanzierungen für Immobilienkauf - Bauherrenbenötigen am meisten GeldZwei Drittel der Kunden wollen mit dem angefragten Darlehen einenImmobilienkauf finanzieren. Drei Viertel davon entfallen auf einEinfamilienhaus (42 Prozent) oder eine Eigentumswohnung (33 Prozent).Nur etwa jeder Zehnte plant mit der Baufinanzierung ein eigenesBauvorhaben.Letztere benötigen am meisten Geld. Bauherren haben im Schnittknapp 320.000 Euro für ihr Vorhaben angefragt. Zum Vergleich: BeiImmobilienkäufern beträgt die durchschnittliche Darlehenssumme rund243.000 Euro. Am niedrigsten ist der Finanzierungsbedarf mit 87.000Euro für Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen.Über drei Viertel der CHECK24-Kunden nutzten dasFinanzierungsobjekt - egal ob Haus oder Wohnung - ausschließlichselbst. 15 Prozent wollen es vollständig, neun Prozent teilweisevermieten. Jeder Dritte ist zum Zeitpunkt der Finanzierungsanfragenoch auf der Suche nach einem geeigneten Objekt.Anbietervergleich und Expertenberatung helfen bei der Wahl derrichtigen BaufinanzierungBei CHECK24.de vergleichen Interessenten Baufinanzierungen vonüber 450 Anbietern. Persönliche Berater ermitteln kostenlos einenindividuell zugeschnittenen Finanzierungsvorschlag. Dieser wird demKunden bei der Online-Beratung am Computerbildschirm angezeigt undgleichzeitig mit einem Experten am Telefon optimiert.*Datenbasis sind alle 2015 und 2016 über CHECK24.de angefragtenBaufinanzierungen. Die Betrachtung erfolgt nach Postleitzahl desAntragstellers. **Quelle: empirica-Immobilienpreisindex 04/2016(http://ots.de/NxwrY)Über die CHECK24 GmbHDie CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal imInternet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mitkostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige derVergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise undKonditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL undMobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushaltund Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels,mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90Pauschalreiseveranstalter.CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenzdurch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigerenAnbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozessegenerieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegebenwerden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Philipp Lurz, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1173,philipp.lurz@check24.deDaniel Friedheim, Head of Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell