Baufinanzierung: Hohe Unsicherheit, niedrige Zinsen

München (ots) -- Auswirkungen der zweiten Corona-Welle, expansive Geldpolitik von EZB und Fed sowie politische Unsicherheiten halten Bauzinsen voraussichtlich weiter tief- Baufinanzierungskunden erhalten Kredite bei Bestanbietern unter 0,5 Prozent Die Unsicherheiten durch die zweite Corona-Welle halten die Zinsen für Immobilienkredite weiterhin niedrig. Zu dieser Einschätzung kommt die Interhyp AG, Deutschlands größter Vermittler privater Baufinanzierungen, im aktuellen Interhyp-Zinsbericht. Wie die Auswertung der Angebote von mehr als 400 Banken zeigt, liegen die Konditionen für zehnjährige Darlehen im Schnitt bei rund 0,7 Prozent und damit nur knapp oberhalb des Allzeittiefs vom März. Bestsätze unter 0,5 Prozent sind möglich. "Neben der Corona-Krise und den (Teil)-Lockdowns bestimmen die US-Wahl und der Brexit derzeit die Märkte", erklärt Mirjam Mohr, Vorständin der Interhyp AG. "Die Situation ist von Unsicherheit geprägt. Das wirkt sich auf die Nachfrage und Renditen von sicheren Anlagen wie Staatsanleihen und Pfandbriefen und damit auf die Bauzinsen aus. Hier erwarten wir weiterhin niedrige Niveaus." Im Interhyp-Bauzins-Trendbarometer, einer monatlichen Umfrage unter Experten von zehn Kreditinstituten, rechnet die Mehrheit in den nächsten Wochen mit anhaltend günstigen Zinsen.Die meisten der befragten Experten erwarten auch auf Halbjahres- und Jahressicht weiterhin eher gleichbleibende Zinsniveaus. Drei von zehn befragten Instituten prognostizieren frühestens für das nächste Jahr leicht steigende Konditionen, abhängig von der konjunkturellen Entwicklung - vor allem, wenn ein Impfstoff gegen Corona gefunden wird. "Wer im ausklingenden Jahr einen Immobilienkredit benötigt, kann sehr günstige Finanzierungsbedingungen für sein Vorhaben nutzen. Die heutigen Zinssätze liegen oft nur bei einem Viertel oder Fünftel der zum Beispiel vor zehn Jahren üblichen Konditionen", sagt Mirjam Mohr.Ursächlich für die aktuellen Zinsprognosen ist laut Interhyp-Zinsbericht vor allem die Pandemie-Entwicklung. Nachdem sich im dritten Quartal eine schnelle Erholung der Wirtschaft abgezeichnet hatte, haben die europaweiten Lockdowns ab Anfang November die Hoffnungen wieder gedämpft. Zusätzlich reagieren die Märkte nervös mit Blick auf die Auswirkungen des US-Wahlergebnisses - beziehungsweise auf den Umgang damit. Staaten und Notenbanken versuchen mit Soforthilfen und einer weiterhin expansiven Geldpolitik die Konjunktur und die Inflation anzukurbeln.In der Folge suchen Investoren laut Interhyp anhaltend nach Sicherheit. Die Nachfrage nach deutschen Staatsanleihen bleibt unverändert hoch, wodurch die Renditen niedrig bleiben. Das wirkt sich auf Zinsen für Immobilienkredite aus. Interhyp rät Kreditnehmern, das niedrige Zinsniveau für eine schnelle Entschuldung zu nutzen, wobei hohe Anfangstilgungen helfen. Die Nachfrage nach Immobilien und Finanzierungen bei Interhyp habe sich auch in den Monaten der Pandemie weiterhin auf hohem Niveau bewegt, berichtet das Unternehmen.Weitere Informationen zur Zinsentwicklung, Tipps zur Finanzierung und der aktuelle Zinsbericht von Mirjam Mohr mit den Einschätzungen der Experten finden sich in den Zins-Charts von Interhyp unter https://www.interhyp.de/zins-charts/Über InterhypDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2019 ein Baufinanzierungsvolumen von 24,5 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen rund 500 Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit kundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten in Deutschland sowie in Österreich mit der Zweig-Niederlassung in Wien präsent.Pressekontakt:Britta Barlage, Pressesprecherin B2C, Interhyp AG, Domagkstraße 34, 80807 München, Telefon: +49 (89) 20307 1325, E-Mail: britta.barlage@interhyp.de, https://interhyp.deOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell