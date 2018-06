Baufinanzierung: Höhere Tilgung bringt viel

Wer sich den Traum vom Eigenheim erfüllen will, der lebt aktuell in einer traumhaften Zeit. Historisch niedrige Zinsen für die Baufinanzierung sorgen schließlich und endlich dafür, dass auch die Kosten für die Baufinanzierung sinken. Doch viele Verbraucher machen sich nicht bewusst, was das für sie bedeutet. Sie versuchen, mit einer geringen Tilgung auszukommen, um mehr Geld für andere Zwecke zur Verfügung ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.