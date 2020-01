Baufinanzierung: Eigenkapital - die heimliche Macht

Hamburg (ots) - Dank historisch niedriger Zinsen möchten sich immer mehrMenschen den Traum vom Eigenheim erfüllen. Viele denken, dass sie deshalb auchnur einen geringeren Eigenkapitalanteil für eine Immobilienfinanzierungbenötigen. Dies trifft aber nicht zu. "Denn zum einen fallen die Zinsen beieiner geringen Eigenkapitalquote entsprechend höher aus und zum anderen gewährenBanken Immobilienkredite ohne Eigenkapital weiterhin sehr restriktiv", erklärtStephan Scharfenorth, Geschäftsführer des Baufinanzierungsvermittlers Baufi24.de(https://www.baufi24.de/).Eigenkapital entscheidet über Vergabe und Konditionen eines DarlehensDas vorhandene Kapital zählt als entscheidender Faktor für eine solideBaufinanzierung. Je mehr Eigenkapital Käufer oder Bauherren einbringen, destoweniger Fremdkapital benötigen sie von der Bank. Zusätzlich dient diesesVermögen als Sicherheit für das Kreditinstitut und Kreditnehmer erhalten bessereKonditionen, je mehr Eigenkapital sie einbringen. Nach wie vor gilt einEigenanteil von 20 bis 30 Prozent als ideal. Dann bleibt der Zinsanteil dermonatlichen Belastung gering, so dass eine entsprechend hohe Tilgung angesetztwerden kann", weiß Scharfenorth und ergänzt: "Im umgekehrten Fall, also beihohem Zinsanteil und niedriger Tilgung würde eine sehr lange Rückzahlungsphasedrohen. Ist das Zinsniveau am Ende der Laufzeit gestiegen und eineAnschlussfinanzierung für einen großen Restbetrag nötig, kann dies unterUmständen den finanziellen Rahmen der Käufer übersteigen und zu einem echtenProblem werden."So lässt sich die Eigenkapitalquote erhöhenWas viele nicht wissen: Nicht nur Bargeld oder Vermögen auf dem Bankkonto zählenzum Eigenkapital, sondern auch Geldanlagen in Wertpapieren, Bausparverträge oderauch eine bestehende Immobilie. Noch laufende Bausparverträge müssen dabei nichtunbedingt gekündigt, sondern an die kreditgebende Bank abgetreten werden. DieAuflösung einer Kapitallebensversicherung kann ebenfalls unter Umständensinnvoll sein. Auch das sogenannte Verwandtendarlehen in Form einer größerenSumme erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Ob und in welcher Höhe Zinseninnerhalb dieses privaten Verhältnisses gezahlt werden, obliegt derindividuellen Ausgestaltung und liegt in der Regel unter dem marktüblichen Zins."Ähnlich gestaltet sich ein Arbeitgeberdarlehen. Allerdings sollten hier beideParteien auf einen korrekten Darlehensvertrag bestehen, der Höhe, Zins, Tilgungund Laufzeit fixiert", rät Scharfenorth. Wenn Käufer handwerklich begabt sind,können sie gewisse Eigenleistungen von der Bank anerkennen lassen. Diesogenannte Muskelhypothek erhöht die Eigenkapitalquote und bezieht sich meistauf Arbeiten wie Tapezieren, Streichen oder Bodenbeläge verlegen. UmfangreichereEigenleistungen machen hingegen nur dann Sinn, wenn sie auch selbst wirklichqualifiziert durchgeführt werden können. Ansonsten drohen höhere Kosten durchspätere notwendige fachliche Reparaturarbeiten.Ohne Eigenkapital zum WohneigentumWer auf keine dieser beschriebenen Möglichkeiten zurückgreifen kann, kann sichunter Umständen dennoch den Traum vom eigenen Heim verwirklichen. Unter gewissenVoraussetzungen gewähren Banken auch Immobilienkredite mit einem hohenFinanzierungsanteil bis hin zur 100-Prozent-Finanzierung. Wenn genügendSicherheiten vorhanden sind oder langfristig ein sicheres und hohes Einkommenbesteht, etwa bei bestimmten Beamten, erteilen Kreditinstitute eine solcheZusage. "Auch mit hohen Sondertilgungen, die unbedingt im Darlehnsvertragfestgehalten werden sollte, mindern Eigenheimbesitzer die Last eines großenFinanzierungsanteils", sagt Scharfenorth abschließend. Wie sich monatliche Ratenaus Zins, Tilgung und Sondertilgung bei unterschiedlichen Finanzierungsbeträgenund Beleihungssätzen zusammensetzen, ermitteln Interessierte schnell und einfachmit dem Baufinanzierungsrechner(https://www.baufi24.de/baufinanzierung-rechner/) von Baufi24.de.Über Baufi24Der vielfach ausgezeichnete Baufinanzierungsvermittler https://www.baufi24.de/bietet Darlehensinteressierten umfangreiche Informationen zum ThemaImmobilienfinanzierung und Ratenkredite und vergleicht die Angebote von über 450Banken sowie Kreditinstituten. 2006 gegründet, ist das Unternehmen heuteAnlaufstelle für jährlich über 3 Millionen Interessenten. Dabei unterstützen dieBerater in den deutschlandweiten Geschäftsstellen zukünftige Hausbesitzer aufihrem Weg zum Eigenheim und entwickeln für sie die optimaleFinanzierungsstrategie - kostenfrei, unverbindlich sowie persönlich vor Ort.Pressekontakt:Unternehmenskontakt: Baufi24 GmbH Stephan Scharfenorth, Tel. +49 (0)800 808 4000 E-Mail: redaktion@baufi24.dePressekontakt: Hasenclever Strategy, Walter Hasenclever, Tel: +49 42142 76 37 39, E-Mail: wh@hcsy.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/104820/4481701OTS: Baufi24 GmbHOriginal-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell