Baufi24 wächst und eröffnet drei neue Geschäftsstellen

Hamburg (ots) - Der Vermittler günstiger ImmobilienfinanzierungenBaufi24 setzt sein Wachstum fort. Zum ersten September nahmen eineGeschäftsstelle in Stuttgart und eine weitere in Hamburg-Ost dieArbeit auf. Bereits im August eröffnete darüber hinaus dieBaufi24-Geschäftsstelle in Wolfsburg-Fallersleben. Damit verzeichnetder Baufinanzierungsvermittler 16 Franchise-Partner. Bis Ende 2018wird sich die Zahl voraussichtlich auf 20 erhöhen.Mit der Geschäftsstelle Hamburg-Ost, die von den GeschäftsführernRon Westphal (44) und Till Schuldt (44) geleitet wird, entstehtbereits die zweite Baufi24-Niederlassung am attraktivenImmobilien-Standort an der Elbe. "Wir freuen uns sehr, dass nachMannheim und Kassel auch in Hamburg eine zweite Geschäftsstelleeröffnet", sagt Michael Lorenz, Geschäftsführer der Baufi24Partnervertrieb GmbH. "Das beweist die Umsatzstärke und hervorragendePerspektive unseres Franchise-Modells."Hohe Zuwächse in allen ProduktbereichenIm zweiten Quartal 2018 konnte Baufi24 im Vergleich zum zweitenQuartal des Vorjahrs das Volumen abgeschlossener Baufinanzierungenerneut um mehr als 75 Prozent steigern und verzeichnet damit imKernsegment hohe Wachstumsraten. Auch die Bereiche Bausparen undRatenkredite wuchsen im Vergleich zum Vorjahr im zweistelligenBereich.Die Franchise-Partner von Baufi24 profitieren nicht nur vomUmsatz, sondern ebenfalls von der etablierten Marke,organisatorischer Unterstützung, einem vorhandenen Netzwerk undkontinuierlichen Kundenanfragen. "Einige lukrative Standorte fürGeschäftsstellen sind noch frei", erklärt Michael Lorenz von Baufi24."Wir freuen uns immer über Anfragen potentieller Franchise-Partner."Über Baufi24Das Vermittlungs- und Beratungsportal für Baufinanzierungenwww.Baufi24.de bietet Darlehensinteressierten umfangreicheInformationen zum Thema Immobilienfinanzierung und vergleicht dieAngebote von über 400 Banken sowie Kreditinstituten. Die Berater inden deutschlandweiten Geschäftsstellen unterstützen zukünftigeHausbesitzer auf ihrem Weg zum Eigenheim und entwickeln für sie dieoptimale Finanzierungsstrategie - kostenfrei, unverbindlich sowiepersönlich vor Ort.Pressekontakt:Sofie DittmerPR-ManagerBaufi24 GmbHMail: presse@baufi24.deFon: +49 (0)40 284095372Original-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell