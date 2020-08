Hamburg (ots) - Die Baufi24 Baufinanzierung AG (https://www.baufi24.de/) gehört zu den großen Immobilienfinanzierungsvermittlern in Deutschland. Nun weitet das Unternehmen sein Angebot aus und startet das Online-Portal http://www.kredit24.de/ . Die Seite vermittelt Kredite unterschiedlicher Art für Privatpersonen - schnell, einfach und günstig.Ein neues Auto, ein großes Trampolin für die Kinder oder die Möbel für die neue Wohnung - Geld allein macht nicht glücklich, aber es ermöglicht vieles. An alle, die nicht länger auf die Erfüllung ihrer Wünsche warten möchten, wendet sich Kredit24. "Viele Menschen wissen gar nicht, wie leicht sich Kredite realisieren lassen. Sie haben keine Lust, lange zu suchen oder endlos Papiere auszufüllen", weiß Stephan Scharfenorth, Vorstand von Baufi24. "Dabei kann es ganz einfach gehen - wie bei Kredit24."So einfach wie Online-ShoppingInteressentinnen und Interessenten wählen auf der Website die Kreditsumme und die Laufzeit, geben den Zweck an und mit einem Klick werden die passenden Angebote ermittelt. "Es ist genauso einfach wie Online-Shopping", verspricht Stephan Scharfenorth.Bei Fragen können die Verbraucherinnen und Verbraucher sich kostenlos an die Kredit24-Beratungshotline unter 0800 888 44 11 wenden. Wer persönliche Beratung wünscht, kann dazu eine der fast 50 Geschäftsstellen von Baufi24 in Deutschland aufsuchen.Über die Baufi24 Baufinanzierung AGDie Baufi24 Baufinanzierung AG ist als einer der größten deutschen Immobilienfinanzierungsvermittler spezialisiert auf Baufinanzierung, Bausparen und günstige Kredite. 2006 wurde die Baufi24 gegründet, im Januar 2020 vollzog das Unternehmen einen Formwechsel zur Baufi24 Baufinanzierung AG.Baufi24 ist unabhängig von Banken und Konzernen und vergleicht für seine Kundinnen und Kunden die Angebote von mehr als 450 Banken. Der Anspruch dabei: schnellere Kreditzusagen und weniger bürokratischer Aufwand. Zum Angebot gehören auch die Unterstützung bei der Immobiliensuche sowie die Bewertung von Häusern und Wohnungen. Für seine Leistungen wurde Baufi24 bereits mehrfach ausgezeichnet - unter anderem für das fairste Produktangebot, für das Kundenvertrauen und als Preischampion. Vorstandsvorsitzender ist Tomas Peeters. Der Unternehmenssitz ist Hamburg. http://www.baufi24.de/Pressekontakt:Dr. Cathrin Christoph, 040 609 4399-30, E-Mail: presse@baufi24.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/104820/4670330OTS: Baufi24 Baufinanzierung AGOriginal-Content von: Baufi24 Baufinanzierung AG, übermittelt durch news aktuell