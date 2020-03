Baufi24 hat die treuesten Kunden / Gleich zwei neue Auszeichnungen für Baufi24

Hamburg (ots) - Baufi24 hat erneut das Prädikat "Höchste Kundentreue 2020" vonFOCUS-MONEY erhalten und ist damit Testsieger in der Branche "Baufinanzierer(Vermittler)". Die Basis dieser Auszeichnung ist eine im dritten Jahr in Folgebreit angelegte Untersuchung von DEUTSCHLAND TEST, FOCUS-MONEY und ServiceValuezum wiederholten Kauf- und Vertragsinteresse von Kunden. Dabei kamen rund 1.900Anbieter aus etwa 200 Branchen auf den Prüfstand.Erstmalig wurde auch eine Befragung zur Kundenzufriedenheit durchgeführt. Hiersicherte sich Baufi24 die Auszeichnung "Hohe Kundenzufriedenheit 2020". Über1300 Anbieter aus 61 Branchen wurden in die Untersuchung mit einbezogen. Diekompletten Ergebnisse der Befragungen sind in der aktuellen Ausgabe vonFOCUS-MONEY (Heft 10/20) erschienen."Wir sind sehr stolz auf diese beiden Auszeichnungen. Die Zufriedenheit unsererKunden steht für uns immer an oberster Stelle und wenn unsere Kunden dies auchtatsächlich so empfinden, freut uns diese Bestätigung natürlich sehr", freutsich Stephan Scharfenorth, Geschäftsführer des BaufinanzierungsvermittlersBaufi24.de (https://www.baufi24.de/)."Mit unserem neuen Angebot Immo-Shopping24 gehen wir in Punkto Kundenserviceauch noch einen logischen Schritt weiter. Zum ersten Mal gibt es den komplettenWeg zum Eigenheim zusammengefasst". Damit erfüllt Baufi24 als erster Anbieter inDeutschland den Wunsch der Verbraucher nach einer schnellen, komfortablen unddigitalen Lösung.Finanzierungsbeispiele - auch mit negativen Zinssätzen - ermitteln Interessierteschnell und einfach mit dem Baufinanzierungsrechner(https://www.baufi24.de/baufinanzierung-rechner/) von Baufi24.de.Über Baufi24Der vielfach ausgezeichnete Baufinanzierungsvermittler https://www.baufi24.de/bietet Darlehensinteressierten umfangreiche Informationen zum ThemaImmobilienfinanzierung und Ratenkredite und vergleicht die Angebote von über 450Banken sowie Kreditinstituten. 2006 gegründet, ist das Unternehmen heuteAnlaufstelle für jährlich über 3 Millionen Interessenten. Dabei unterstützen dieBerater in den deutschlandweiten Geschäftsstellen zukünftige Hausbesitzer aufihrem Weg zum Eigenheim und entwickeln für sie die optimaleFinanzierungsstrategie - kostenfrei, unverbindlich sowie persönlich vor Ort.Pressekontakt:Unternehmenskontakt: Baufi24 GmbH Stephan Scharfenorth, Tel. +49 (0)800 808 4000 E-Mail: redaktion@baufi24.dePressekontakt: Hasenclever Strategy, Walter Hasenclever, Tel: +49 42142 76 37 39, E-Mail: wh@hcsy.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/104820/4538393OTS: Baufi24 GmbHOriginal-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell