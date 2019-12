Bauernverband zieht wirtschaftliche Jahresbilanz

BERLIN (dpa-AFX) - Viele Landwirte haben wieder ein schwieriges Jahr hinter sich.



Eine wirtschaftliche Bilanz legt Bauernpräsident Joachim Rukwied am Donnerstag (11.00) in Berlin vor. Konkrete Zahlen zur Finanzlage der Betriebe beziehen sich dabei auf das Wirtschaftsjahr 2018/19, das bis Ende Juni lief - verbucht sind darin also auch Ernteschäden aus dem Dürresommer 2018.

Wie Rukwied bereits gesagt hatte, ist die wirtschaftliche Lage "nach wie vor angespannt". Preise für Getreide sind demnach weiter unter Druck, bei Milch sind sie stabil. Bauern protestieren zudem gegen geplante neue Umweltauflagen./sam/DP/fba