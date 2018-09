Bauernverband kritisiert Entwurf zur Neufassung der TA Luft - Rukwied: Neuregelungen stellen Tierhaltung infrage

Berlin (ots) -(DBV) Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), JoachimRukwied, sieht den vom Bundesumweltministerium vorgelegten Entwurfzur Änderung der "Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TALuft" kritisch, weil nicht zwischen dem Immissionsschutz und denAnforderungen zum Tierwohl abgewogen wird: "Die vorgeschlagenenNeuregelungen stellen die durch bäuerliche Familienbetriebe geprägteStruktur der Tierhaltung in Deutschland grundsätzlich infrage." AusSicht des Deutschen Bauernverbandes ist es problematisch, dass derneue Anwendungsbereich gegenüber der geltenden TA Luft deutlichausgeweitet und die Bürokratie in Genehmigungsverfahren wesentlicherhöht wird - beispielsweise durch aufwendige Messungen. Die neue TAgeht deutlich über europäische Vorgaben hinaus und konterkariertdamit eine europäische Harmonisierung der Standards. Das führt zueiner Verzerrung des Wettbewerbs und wird damit zu einem weiterenTreiber des Strukturwandels in der Landwirtschaft, der vor allemkleinere Tierhaltungsbetriebe treffen wird. Die landwirtschaftlichenBetriebe setzten bereits jetzt durch die neue Düngeverordnung höchsteAnforderungen, unter anderem zur Reduzierung von Emissionen in derTierhaltung und Verbesserungen bei der Düngung um. Gleichzeitigstünden für die landwirtschaftlichen Betriebe enorme Veränderungen imBereich des Tierwohls an, die dann zu Problemen etwa bei derLuftreinhaltung führen können.Pressekontakt:Kontakt:Deutscher BauernverbandAxel FinkenwirthPressesprechera.finkenwirth@bauernverband.netTel.: 030 / 31904 240Original-Content von: Deutscher Bauernverband (DBV), übermittelt durch news aktuell