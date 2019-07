Bauernverband gibt Ernteprognose für 2019 ab

DALLGOW-DÖBERITZ (dpa-AFX) - Nach der Dürre im vergangenen Jahr hoffen die deutschen Landwirte wieder auf eine reichere Ernte.



Zum Auftakt der Getreideernte gibt Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, am Mittwoch (11.30 Uhr) im brandenburgischen Dallgow-Döberitz eine erste Prognose für 2019 ab.

Bislang hatten die Landwirte mit einigen widrigen Wetterbedingungen zu kämpfen. Starkregen, Hagel und Spätfröste machten ihnen in diesem Jahr wieder in einigen Regionen zu schaffen. Sorgenvoll schauen die Bauern auf das aktuelle Wetter, das vielerorts hohe Temperaturen und zu wenig Regen brachte. So gibt es besonders im Norden und Nordosten Deutschlands keine Feuchtigkeitsreserven in den Böden./gj/DP/he