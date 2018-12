Bauernverband benennt Anforderungen an ein deutsches Klimaschutzgesetz

Berlin (ots) -(DBV) Vor dem Hintergrund der stockenden Verhandlungen bei derKlimakonferenz COP24 in Kattowitz mahnt der DBV eine Fertigstellungdes Regelbuchs zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens an. Es geltejetzt, zu einem Abschluss zu kommen und international gültige Regelnfür eine vergleichbare Treibhausgasbilanzierung zu verabschieden.Weltweit vergleichbare Transparenz- und Berichtspflichten ermöglichenes erst, alle Staaten effektiv in den Klimaschutz einzubinden undEmissionsverlagerungen oder Doppelanrechnungen von Einsparungen zuvermeiden.Der Bauernverband hat zu einem künftigen deutschenKlimaschutzgesetz Stellung bezogen. Klimaschutz muss im Einklang mitdem Pariser Klimaabkommen so erfolgen, dass die Ernährungssicherungnicht gefährdet wird, fordert er in einem Positionspapier. Deshalbdürfe die landwirtschaftliche Produktion in Deutschland nicht inFrage gestellt werden, heißt es in dem Papier. Der DBV spricht sichfür eine starke internationale Einbindung aus, da Klimaschutz eininternational abgestimmtes Handeln erfordere. "NationalerKlimaschutz, der seine Ziele durch Emissionsverlagerung (CarbonLeakage) erreicht und damit global Mehremissionen in Kauf nimmt, istweder ökologisch und ökonomisch noch sozial nachhaltig", kritisiertder DBV. Die Energiebesteuerung sollte nach Auffassung desBauernverbandes - für den Verbraucher kostenminimal - auf einenCO2-Bezug umgestellt werden, um klimaschonende erneuerbare Energienund nachwachsende Rohstoffe in allen Verwendungsbereichen (Strom,Wärme, Kraftstoffe) über den Markt zu fördern und zu Einsparungen vonTreibhausgasemissionen zu führen.Mit Blick auf Klimaschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft strebtder DBV einen Anteil der in Biogasanlagen vergorenen Gülle von 60Prozent an. Dazu soll die bisherige Kleinanlagenregelung imErneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) aufgehoben werden, um auch inAnlagen bis 150 kW wirtschaftlich Gülle vergären zu können. Der DBVlistet in seinem Positionspapier insgesamt acht prioritäreKlimaschutzmaßnahmen auf und verweist auf seine im Januar diesesJahres veröffentlichte Klimastrategie 2.0, die weitereKlimaschutzmaßnahmen sowie ambitionierte Klimaziele enthält.Pressekontakt:Deutscher Bauernverband (DBV)Axel FinkenwirthPressesprecherClaire-Waldoff-Str. 710117 Berlina.finkenwirth@bauernverband.net030-31904-240Original-Content von: Deutscher Bauernverband (DBV), übermittelt durch news aktuell