Bauernproteste in Griechenland gegen Sparpolitik weiten sich aus

ATHEN (dpa-AFX) - Griechische Bauern haben ihre Proteste gegen die Sparpolitik der Regierung mit neuen Straßenblockaden fortgesetzt.



Landwirte sperrten am Donnerstagvormittag mit Traktoren die wichtige Straßenverbindung zwischen Olympia und der Hafenstadt Patras auf der Halbinsel Peloponnes. Auch in Mittelgriechenland wurden zahlreiche Straßen mit Traktoren gesperrt.

Bauern drohten zudem, den wichtigen Grenzübergang von Promachon-Kulata zwischen Griechenland und Bulgarien zu sperren. Die Polizei konnte sie jedoch zunächst daran hindern, indem sie die Traktoren an einer Kreuzung mehrere Kilometer südlich des Grenzübergangs stoppte, wie Reporter vor Ort berichteten. In Westgriechenland und auf Kreta kündigten die Landwirte ähnliche Proteste an.

Die Bauern fordern die Rücknahme der Reformen der Regierung unter dem linken Regierungschef Alexis Tsipras, die von der EU und dem Internationalen Währungsfonds als Gegenleistung für Kredithilfen beschlossen worden waren. Die Rentenreform sieht vor, dass sie 20 statt 7 Prozent ihrer Einnahmen für die Rente einzahlen müssen. Auch Steuererleichterungen für die Bauern wurden gestrichen./tt/DP/tos