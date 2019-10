Bauernproteste: Bundeslandwirtschaftsministerin sieht auch Verbraucher in der Verantwortung

Berlin (ots) - Anlässlich der Proteste tausender Bauern gegen dieAgrarpolitik der Bundesregierung hat sich Julia Klöckner heute liveim ARD-Mittagsmagazin geäußert.Klöckner äußerte Verständnis für die Bauern und sagte, sieverstehe, wenn sich "die Bauern an den Rand der Gesellschaftgedrängt" fühlten. Landwirtschaft werde häufig mit Tierquälerei,Ackergiften und Agrarfabriken verbunden. Gleichzeitig würden dieVerbraucher aber bei Lebensmitteln sparen: "Wir haben 80 MillionenHobby-Agrarwissenschaftler in unserem Land, die wissen, wie es geht,aber umgekehrt wird anders eingekauft. Das heißt, es gibt hoheAnforderungen an Landwirte, aber wir geben sehr, sehr wenig,rekordverdächtig wenig für Lebensmittel aus."Klöckner sieht ihre Aufgabe als Ministerin darin, die Landwirtebeim Wandel der Landwirtschaft zu begleiten und Gesellschaft undLandwirtschaft zusammen zu bringen: "Das heißt, wir brauchen auf dereinen Seite gesicherte Ernten, wir brauchen bezahlbare Lebensmittel.Aber zu einem Preis, von dem auch die Bauernfamilien leben können,die unseren Tisch auch decken, im übertragenen Sinne. Aber dass dieBürgerinnen und Bürger auch mehr Tierwohl wollen, dass sie wollen,dass im Grundwasser nicht zu viel Nitrat drin ist, das ist auch einlegitimes Anliegen. Und das miteinander auszugleichen, ist wichtig".Die Landwirtschaftsministerin verwies auf Förderprogramme der EU,die beispielsweise den ersten Hektar eines Landwirtes mehr fördernwürden, als den letzten, wovon kleine Betriebe besonders profitierenwürden.An den Protesten gegen die Agrarpläne der Bundesregierung habensich in mehreren Bundesländern tausende Bauern in zahlreichen Städtenbeteiligt. Am zentralen Standort in Bonn versammelten sich zunächstlaut Polizei rund 4.000 Teilnehmer mit etwa 800 Fahrzeugen. InNiedersachsen waren nach Schätzungen der Polizei fast 3.000 schwereSchlepper unterwegs, in Schleswig-Holstein 1.700, in Bayern 1.500 undin Hamburg 500. Dort wurden wegen des hohen Gewichts der Treckereinige U-Bahnabschnitte vorsorglich gesperrt.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell