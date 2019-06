Bauernpräsident wirbt für mehr Öko- und Regionalprodukte

BERLIN (dpa-AFX) - Bauernpräsident Joachim Rukwied hat die Verbraucher zum Kauf ökologisch erzeugter Lebensmittel ermuntert - auch wenn sie meist mehr kosten.



"Ich wünsche mir, dass mehr Menschen qualitätsbewusst einkaufen und beispielsweise zu Öko- und regionalen Produkten greifen, die entsprechend ihrer Herstellung teurer sein müssen", sagte Rukwied der "Rheinischen Post" (Samstag). Größerer Aufwand und niedrigere Erträge, die Öko-Bauern hätten, müssten sich in höheren Preisen widerspiegeln. "Da ist der Konsument gefragt."

Der Anteil ökologisch wirtschaftender Betriebe sei weiter gestiegen. Es sei aber eine gewisse Sättigung am Markt festzustellen, sagte Rukwied. "Der Anteil der Bürger, die Bioprodukte kaufen, ist nicht entsprechend den Zuwachsraten in der Bioprodukt-Erzeugung angewachsen." Der Anteil des Ökolandbaus in Deutschland ist bis 2017 auf 8,2 Prozent der gesamten Agrarfläche gestiegen, der Anteil der Ökobauern an allen landwirtschaftlichen Betrieben auf 11 Prozent./sam/DP/zb