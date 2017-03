Bauern wollen fairen Dialog - Spagat von niedrigen Preisen und hohen Auflagen forciert politisch bedingte Hofaufgaben

Berlin (ots) - (DBV/LPD) Unter einem enormen Druck siehtLandvolkpräsident Werner Hilse die bäuerlichen Familienbetriebe inDeutschland und damit auch in Niedersachsen. "Unsere Betriebsleiterwerden fast täglich mit neuen Forderungen konfrontiert", schildertHilse vor Journalisten im Landvolkhaus in Hannover. "Die Bauernsollen dem Tierwohl eine noch höhere Priorität einräumen und dabeizugleich mehr für den Umwelt- und Naturschutz tun. Sie sollen sichauf heimische Märkte konzentrieren, am besten als Direktvermarkter,Produkte in hoher Qualität liefern, aber das alles auf niedrigstemPreisniveau", nennt er konkrete Beispiele. Der Verband sieht die Höfeeinem immensen Erwartungsdruck ausgesetzt, "aber wir vermissen invielen Fällen die Gesprächsbereitschaft gegenüber den Landwirten undihren Familien über Möglichkeiten, wie diese Erwartungen realisiertwerden können", sagt Bernhard Krüsken, Generalsekretär des DeutschenBauernverbandes (DBV). An die Adresse der in Hannover tagendenAgrarminister von Bund und Ländern richten Hilse und Krüsken für diedeutschen und niedersächsischen Landwirte den Appell, bishererreichte Fortschritte auf den Höfen zu würdigen und den Blick fürfaire und realistische Lösungen bei dem Wunsch nach weiterenVeränderungen nicht aus den Augen zu verlieren. Zugleich erwartetendie Landwirte von der Tagung der Agrarminister eine fachorientierteArbeit, die sich gerade in Zeiten des Wahlkampfes von den Zwängeneinzelner Parteiprogramme freimachen müsse.Ganz konkret sprechen die Repräsentanten des Berufsstandes dieTierhaltung an - auf zwei von drei der bundesweit 280.000 Höfe werdenTiere gehalten. Viele Sauenhalter beispielsweise hätten auf strengereVorgaben für den sogenannten Wartestall reagiert oder diesenBetriebszweig ganz aufgegeben. Eine ähnliche "Abstimmung mit denFüßen" befürchtet Hilse nach dem Magdeburger Kastenstandurteil. Erfordert eine Anpassung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung mitausreichend langen Übergangsvorschriften, um die Abwanderung derFerkelerzeugung in andere europäische Länder zu stoppen. Aktuell gibtes noch 8.800 Höfe mit Sauenhaltung, in einem Zeitraum von nur fünfJahren haben bundesweit fast 40 Prozent der Sauenhalter ihre Ställeaufgegeben, schildert Hilse. "Dieser Aderlass darf sich nichtfortsetzen", warnt er.Forciert werde eine solche Entwicklung auch durch die anhaltendeDiskussion zur Änderung der Düngeverordnung. Einmal erzielteKompromisse würden auf Länderebene immer wieder aufgebohrt, dieBetroffenen zunehmend verunsichert. "Unsere Landwirte wollen endlichwissen, was auf sie zukommt und worauf sie sich einstellen müssen",sagt Hilse. Er spricht von hohen Herausforderungen, die zu bewältigensind und in vielen Fällen zusätzliche Investitionen verlangten. InNiedersachsen fühlten sich die Landwirte zusätzlich von dem Entwurfeines neuen Wassergesetzes überrumpelt. In weiten Teilen des Landes,nicht nur in den Küstenregionen, stoße die Gesetzesvorlage u.a. mitder Absicht, einen fünf Meter breiten Streifen entlang der Gewässermit einem Verbot für Düngung und Pflanzenschutz zu belegen, aufbreite Ablehnung. Diese Forderungen sind aus fachlichen Gründen nichtnötig, die Landwirte sehen darin einen massiven Eingriff in ihrEigentum, das Landvolk lehnt den Gesetzentwurf daher entschieden ab.In der Milchpolitik erwarten die Landwirte mehr Kontinuität. "DieEU hat die Weichen in Richtung freie Märkte gestellt, diese Botschaftist bei unseren Milchviehhaltern angekommen", sagt Hilse. DenTransformationsprozess könnten Kriseninstrumente, die Unterstützungbei der Preisabsicherung über Warenterminbörsen oder auch Hilfen beider Erschließung neuer Märkte begleiten. Staatliche Eingriffe in dieMengenregulierung oder gar Preisgestaltung dagegen seien in Zeitenglobaler Märkte nicht mehr zeitgemäß. In Richtung derLänderagrarminister fordert Hilse, die Ambitionen zu einer erneutenstaatlichen Mengenregulierung ad acta zu legen. "Man kann nichtbeklagen, dass die Milchquotenregelung ausgelaufen ist oder die Zahlder Betriebe drastisch abgenommen hat, aber gleichzeitigumweltrechtliche Vorschriften wie zum Beispiel die Düngeverordnungoder die TA Luft so verschärfen, dass kleinere Tierhaltungsbetriebeerhebliche Probleme mit der Umsetzung bekommen. Die vielen Ursachenfür den Strukturwandel müssen klar benannt und angegangen werden;auch hier sind die Agrarminister in der Verantwortung", stelltKrüsken klar.Als konkrete Unterstützung bezeichnen Hilse und Krüsken dagegendie EU-Direktzahlungen. Sie steuern auf vielen Höfen die Hälfte desBetriebseinkommens bei, in der Milchpreiskrise waren sie essenziell,um die Liquidität der Betriebe halbwegs zu sichern. DBV und Landvolkfordern daher weiter eine starke erste Säule. Die daraus finanziertenDirektzahlungen würden auch und gerade die höheren Umwelt-,Tierschutz- und Sozialstandards der deutschen Landwirte abpuffern.Noch weitergehende Leistungen sollten über die zweite Säuleabgegolten werden. Diese müsse dazu entsprechend ausgestattet werden,aber nicht zu Lasten der Direktzahlungen. "Noch mehr wünschen sichunsere bäuerlichen Familien eine echte Wertschätzung ihrer Arbeit undeine faire Entlohnung über höhere Erzeugerpreise", sagen Hilse undKrüsken. 