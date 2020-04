Bauern sollen ihre EU-Gelder schneller bekommen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bauern sollen in der Corona-Krise schneller Geld aus Brüssel bekommen.



EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen versprach am Montag, bald die Vorauszahlungen auf EU-Agrarmittel zu erhöhen. Damit sollten die Landwirte mehr Geld zur Verfügung haben, um ihre offenen Rechnungen zu zahlen.

Gleichzeitig sollen sie für Anträge auf Direktzahlungen und Beihilfen mehr Zeit bekommen. Bestimmte bürokratische Anforderungen würden vereinfacht, denn die Bauern hätten jetzt Wichtigeres zu tun, als Papiere auszufüllen, sagte von der Leyen. Aus den Mitteln für ländliche Entwicklung würden zudem gezielt medizinische Einrichtungen auf dem Land gefördert.

"Ich möchte unsern Landwirten für ihren Einsatz in der Krise danken", sagte von der Leyen in einer Videobotschaft auf Twitter. Die Bauern sorgten dafür, dass die Geschäfte weiter ausreichend, gute und preiswerte Lebensmittel anböten. Sie dankte darüber hinaus freiwilligen Erntehelfern. Auch das sei gelebte Solidarität in Europa./vsr/DP/jha