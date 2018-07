Bauern schätzen Dürre-Schäden auf 'Mehrfaches' von einer Milliarde

BERLIN (dpa-AFX) - Der Dürre-Schaden für die deutsche Landwirtschaft liegt nach Schätzung des Deutschen Bauernverbandes deutlich über der geforderten Soforthilfe von einer Milliarde Euro.



"Wir befinden uns mitten in der Ernte und können schon jetzt sagen, dass die Trockenschäden ein Mehrfaches der genannten eine Milliarde Euro betragen werden", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied der "Passauer Neuen Presse" (Dienstag). "Wir rechnen allein beim Getreide mit einem Minus von rund 1,4 Milliarden, dazu kommen Mais, Zuckerrüben, Kartoffeln und Grünfutter."

Der Bauernverband fordert wegen bedrohlicher Einbußen rasche Hilfen von möglichst einer Milliarde Euro. Rukwied verteidigte die Forderung nach Steuergeld. Ernte-Einbußen von bis zu 70 Prozent gingen "über das übliche unternehmerische Risiko hinaus, das können viele Betriebe nicht tragen", sagte er.

In Berlin kommen an diesem Dienstag Experten des Bundesagrarministeriums und der Länder zusammen, um eine "erste Bestandsaufnahme" der Schäden vorzunehmen. Der Bund will erst über mögliche eigene Hilfen entscheiden, wenn Ende August die Abschlussbilanz der Ernte vorliegt.

Rukwied forderte indes: "Bund und Bundesländer müssen die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, damit der Notstand ausgerufen werden kann." Zudem müsste eine steuerfreie Rücklage gebildet werden./bvi/DP/zb