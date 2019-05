Bauern machen Artenschutz - Rukwied: Über 200.000 Kilometer Blühstreifen in Deutschland (FOTO)

Berlin (ots) -(DBV) Unter dem Motto "WIR MACHEN das Land bunter!" informierenBäuerinnen und Bauern ab dem 17. Mai 2019 bundesweit mitanschaulichen Aktionen über ihre konkreten Aktivitäten für den Erhaltder Artenvielfalt in der Agrarlandschaft. "Die deutschen Bauern habenim vergangenen Jahr mehr als 200.000 km Blühstreifen als Nahrung fürBienen und zum Erhalt der Artenvielfalt angelegt. Wir wissen, dassauch wir unseren Teil zum Artenschutz beitragen müssen. Deshalbwerden es in diesem Jahr sicherlich noch deutlich mehr Blühflächenwerden", sagt der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, JoachimRukwied.2018 hatten die Deutschen Bauern rund 117.057 Hektar Blühflächeangebaut. Das entspricht einem fünf Meter breiten blühenden Band von234.114 Kilometern Länge. Oder einem Band, das knapp sechs Mal um dieErde reicht.Symbolisch legten der Präsident des Deutschen Bauernverbandes,Joachim Rukwied, gemeinsam mit dem BrandenburgischenLandesbauernpräsidenten, Henrik Wendorff, und Brandenburger Bauern amBrandenburger Tor in Berlin einen Blühstreifen mit Feldblühmischungenan. Dieser soll den Anfang von bundesweit etwa 150.000 Hektarblühenden Flächen machen, die die Bauern als wichtigsteBiodiversitätsmaßnahme für den laufenden Vegetationszeitraum angelegthaben.Anlass ist der an diesem Tag beginnende bundesweiteAktionszeitraum #Artenvielfalt der Deutschen Bauern. Parallel zurBerliner Aktion starten bundesweit weitere Initiativen derLandesbauernverbände zur Artenvielfalt in der Landwirtschaft.Bäuerinnen und Bauern verteilen Blühflächensaatgut, legen mitSchülerinnen und Schülern Blühwiesen auf Schulhöfen an, stellenBlühkisten auf dem Marktplatz auf, bieten Betriebswanderungen an oderorganisieren Pressetermine am blühenden Feldrand. Der Grundgedankealler Landwirte dabei ist: Gemeinsam für mehr Artenvielfalt!Mehr Informationen zu den Biodiversitätsmaßnahmen der DeutschenBauern unter: www.bauernverband.de/aktionstagartenvielfaltPressekontakt:Deutscher Bauernverband (DBV)Axel FinkenwirthPressesprecherClaire-Waldoff-Str. 710117 Berlina.finkenwirth@bauernverband.net030-31904-240Original-Content von: Deutscher Bauernverband (DBV), übermittelt durch news aktuell