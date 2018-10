Bauern: Regierung muss gegen billige Biodiesel-Importe einschreiten

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Bauernverband hat die Bundesregierung aufgefordert, gegen billige Biodiesel-Importe aus Argentinien einzuschreiten.



Derzeit gelangten "regelwidrig subventionierte" Biodiesel-Importe aus dem Land in großem Umfang auf den EU-Markt. "Diese unterlaufen nachhaltig erzeugte Biokraftstoffe aus heimischer Erzeugung", heißt es in Schreiben des Bauernverbands sowie der Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen an Wirtschaftsminister Peter Altmaier sowie Agrarministerin Julia Klöckner (beide CDU). "Wir möchten Sie daher dringend bitten, bei der EU-Kommission aktiv auf Anti-Subventionsmaßnahmen hinzuwirken", heißt es. Die Schreiben liegen der Deutschen Presse-Agentur vor.

Die Importe hätten zu einem erheblichen Preisdruck im europäischen Biodieselmarkt und auf den Märkten für Ölsaaten geführt. Im Gegensatz zu einer früheren Auffassung der EU-Kommission habe die Generaldirektion Handel nun "überraschend" mitgeteilt, keine Maßnahmen im Anti-Subventionsverfahren gegen Argentinien vorzuschlagen. "Mit Nachdruck möchten wir an Sie appellieren, sich im Sinne der Einleitung von vorläufigen Strafmaßnahmen gegen Argentinien zu positionieren", heißt es im Schreiben an die Bundesminister. Die Haltung der EU-Kommission sei für die europäischen Ölsaatenbauern und den Biokraftstoffsektor "schlichtweg unverständlich".

Biodiesel wird vor allem dem an den Tankstellen verkauften Diesel beigemischt. In Deutschland wird dieser Biodiesel zu einem erheblichen Teil aus Raps hergestellt. Die Mineralölkonzerne können mit Biodiesel staatliche Vorgaben für die Reduzierung von Treibhausgasen erfüllen. Zuletzt hatte es nach Branchenangaben geheißen, dass wegen steigender Billigimporte aus Argentinien die Produktion von Biodiesel in Deutschland zurückgefahren wird./hoe/DP/zb