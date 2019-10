"Bauerfeind - Die Show zur Frau" geht weiter: Die neue Staffel ab 13. November in ONE / Zwei Ausgaben dienstags um 22:45 Uhr im Ersten

Köln (ots) -Nach der erfolgreichen ersten Staffel von "Bauerfeind - Die Show zurFrau" in ONE geht die Show rund um Katrin Bauerfeind in die zweiteRunde. Erneut nimmt sich die Moderatorin in sechs Folgen gemeinsammit ihren prominenten Gästen im Kölner DOCK.ONE jeweils einesrelevanten Themas an. Neben der wöchentlichen Ausstrahlung in ONEwerden erstmals auch zwei 60-minütige Ausgaben von "Bauerfeind - DieShow zur Frau" im Ersten zu sehen sein."Ich freue mich, dass unsere Sendung in die Verlängerung geht. Wiegehabt bleiben wir fundiert, lustig und provokant. Politik trifftPointe, Haltung trifft Unterhaltung, neue Gags treffen auf neue Gästeund eine recycelte Gastgeberin, nämlich mich. Ich darf mir aber dafürneue Outfits leihen. Mehr ONE geht nicht! Von mir ein Like!", freutsich Katrin Bauerfeind.Die Themenauswahl, die Bauerfeind trifft, orientiert sich anaktuellen gesellschaftlichen Fragen. Dazu zählt zum Beispielgemeinsam mit Dieter Nuhr die Auseinandersetzung darüber, wasStreitkultur ist: "Können wir das überhaupt noch?". BauerfeindsGesprächspartnerin bei der Diskussion darüber, was wahre, falsche unddigitale Freunde sind, ist Inga Humpe. Mit Sascha Lobo und FrankSchätzing diskutiert sie "Zwischen Greta und Selfie - stehen wir voreinem politischen Umbruch?" Für die Frage nach dem richtigen Umgangmit Drogen - "Alles muss Rausch" - holt Bauerfeind sich Unterstützungvon Atze Schröder und Samy Deluxe. Die weiteren Folgen widmen sichden Themen "Lügen oder Wahrheit - die Wahrheit übers Schwindeln" mitKai Wiesinger und "Neue und alte Familienbilder" mit Thees Uhlmann.Sendehinweis: "Bauerfeind - Die Show zur Frau" startet am 13.November, wöchentlich immer mittwochs um 21.45 Uhr in ONE. DieSendungen sind nach Erstausstrahlung ein Jahr lang in der Mediathekabrufbar. Am 26. November und 3. Dezember wird eine jeweils60-minütige Fassung von "Bauerfeind - Die Show zur Frau" um 22.45 Uhrim Ersten zu sehen sein.Die Show ist eine Koproduktion von ONE und MDR unter der Federführungvon ONE.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de.Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell