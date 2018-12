"Bauerfeind - Die Show zur Frau", ab 06.02.2019 in ONE und ab 09.02.2019 im MDR-Fernsehen.

Finanztrends Video zu



Köln (ots) -"Bauerfeind - Die Show zur Frau" heißt die neue Show rund um KatrinBauerfeind, in der sie sich in jeder Ausgabe gemeinsam mit ihrenprominenten Gästen im Kölner DOCK.ONE eines neuen Themas annimmt, dasunsere Gesellschaft bewegt - abseits des Tagesgeschehens, aber mitaktuellen Bezügen.Zum Beispiel spielen die Ideale unserer Gesellschaft eine Rolle in"Lieber schön als schlau?" und dabei auch die Frage, warum man mitBizeps und Brust raus immer noch besser ankommt, als mit Köpfchen.Oder in "Da wo ich herkomme" der Begriff der Heimat in Zeiten vonSeehofers gleichnamigen Ministerium. 12 Sendungen, 12 Themen. Niebierernst, aber immer seriös, sehr unterhaltsam, aber immer mitHaltung.Ab 6. Februar geht es los, wöchentlich immer mittwochs gegen 21.45Uhr in ONE und ab 9. Februar immer samstags nach 22 Uhr imMDR-Fernsehen. Außerdem sind alle zwölf Folgen nach Erstausstrahlungein Jahr lang in der Mediathek abrufbar.Bereits am 30. Januar sendet ONE zum Auftakt der neuen Reihe dasBühnenprogramm von Katrin Bauerfeind, "Alles kann, Liebe muss". Darinspricht die Autorin, Schauspielerin und Moderatorin über Glück,Schmerz und Beziehungsstress, denn: Das Herz ist vermintes Gelände,und ob wir wollen oder nicht, wir müssen Liebe wagen, was Bauerfeind,gewohnt charmant, mit selbst erlebten und ausgedachten Geschichtenillustriert.Die Moderatorin, Buchautorin und Schauspielerin über "Bauerfeind -Die Show zur Frau": "So eine Sendung wollte ich immer schon machen.Ich bewege mich inhaltlich praktisch zwischen Heidi Klum und MaybritIllner. Hier kann ich endlich mein gesammeltes Halbwissen anbringen,plus mein gesamtes Arsenal an Anekdoten, Geschichten und Gags! Ichhab spannende Gäste, tolle Aktionen und ein Studio, wo's nichtreinregnet."Die Show ist eine Koproduktion von ONE und MDR unter der Federführungvon ONE und wird von Banijay Productions Germany im Auftrag desWDR/MDR hergestellt.Pressekontakt:Sven GantzkowWDR Presse und InformationTel. 0221 220 4603Sven.gantzkow@wdr.deOriginal-Content von: ONE, übermittelt durch news aktuell