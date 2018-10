Leipzig (ots) - "Bauerfeind - Die Show zur Frau" wird die neueShow rund um Katrin Bauerfeind heißen, in der sie sich in jederAusgabe gemeinsam mit ihren prominenten Gästen eines neuen Themasannimmt, das die Gesellschaft bewegt - abseits des Tagesgeschehens,aber mit aktuellen Bezügen. Zu sehen ist sie ab 19. Januar 2019,22.20 Uhr im MDR-Fernsehen und ab 16. Januar, 22.00 Uhr in ONEDie Moderatorin, Buchautorin und Schauspielerin über ihre neueShow: "So eine Sendung wollte ich immer schon machen. Ich bewege michinhaltlich praktisch zwischen Heidi Klum und Maybrit Illner. Hierkann ich endlich mein gesammeltes Halbwissen anbringen, plus meingesamtes Arsenal an Anekdoten, Geschichten und Gags! Ich habspannende Gäste, tolle Aktionen und ein Studio wo's nichtreinregnet."Katrin Bauerfeind lädt ihre prominenten Gäste ins Kölner DOCK.ONEund bespricht mit Ihnen jeweils ein Thema. Zum Beispiel die Idealeunserer Gesellschaft in "Lieber schön als schlau?" und die Frage,warum man mit Bizeps und Brust raus immer noch besser ankommt, alsmit Köpfchen. Es geht in "Witz komm raus!" um die Frage worüber darfman heute noch lachen kann, und wie sich das in den letzten Jahrenverändert hat, und in "Da wo ich herkomme" um den Begriff der Heimatin Zeiten von Seehofers gleichnamigen Ministerium. 12 Sendungen, 12Themen. Nie bierernst, aber immer seriös, sehr unterhaltsam, aberimmer mit Haltung.Wolf Dieter Jacobi, MDR Programmdirektor Leipzig:"Wir haben schon lange nach einem passenden Format für dieaußergewöhnliche Moderatorin gesucht und ich freue mich, dass wir dieShow jetzt mit ONE realisieren können. Katrin Bauerfeind hat dieGabe, Tiefe und Komik zu transportieren und so die Zuschauerinnen undZuschauer zu begeistern."Karin Egle, ONE Redaktionsleiterin:"Katrin Bauerfeind ist Journalistin, Autorin und Schauspielerin.Sie ist lustig, charmant und schwäbisch direkt. Das alles macht siezu einer einzigartigen Moderatorin. Ich freue mich riesig, dass wirsie für ONE gewinnen können."Zu sehen ist "Bauerfeind - Die Show zur Frau" ab 16. Januar, 22.00Uhr in ONE und ab 19.Januar, 22.20 Uhr im MDR-Fernsehen. Es handeltsich um eine Produktion der Banijay Productions Germany im Auftragdes WDR /MDR.Die Sendung ist eine Koproduktion von ONE und MDR unter derFederführung von ONE.Pressekontakt:WDR Presse und Information, Sven Gantzkow,Tel.: (0221) 2 20 46 03, E-Mail: sven.gantzkow@wdr.deMDR, Presse und Information, Bianca Hopp,Tel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell