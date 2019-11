Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

Stuttgart (ots) -Lebensmittel werden künftig mit einer Vielzahl von digitalen Helfern produziert.Sie optimieren die Erträge, sorgen für frische Waren aus der Region und schonendas Klima. Das sagt Andreas Baier, Experte der Managementberatung PorscheConsulting zum Auftakt der Agritechnica (Weltleitmesse für Landtechnik), die amMontag beginnt.Laut Baier "wird der Landwirt zum Netzwerker". Die aktuelle Studie "FutureFarming" von Porsche Consulting kommt zu dem Ergebnis: "Digitale Technologiensind bereits heute auf vielen Bauernhöfen im Einsatz. Das allein reicht nicht.Jetzt geht es um die Vernetzung der Landwirtschaft. Produktionsfortschrittelassen sich nur mit der Kombination aus Digitalisierung, der Verbesserungtraditioneller Methoden sowie der Entwicklung disruptiver Technologienerzielen." Für Baier liegt der Schlüssel in der Kommunikation und Vernetzung vomDüngemittelproduzenten und Saatgutlieferanten über die Landtechnikhersteller bishin zum Lebensmittelproduzenten: "Hier werden Werte geschaffen. Dafür müssenalle Beteiligten sehr viel stärker als bisher miteinander kommunizieren undkooperieren".Die Vernetzung sei nicht nur für Großbetriebe realisierbar, so der Experte. Auchfür kleinere Höfe gebe es Lösungen, modernste Technik zu nutzen: Es entwickelnsich bereits Alternativen zum Kauf teurer Maschinen", sagt Baier. "Eine Reihevon Start-ups arbeiten an Geschäftsmodellen für das Leasing und Teilenhochwertiger Agrarmaschinen. Solche Modelle verschaffen auch Kleinbetrieben dennötigen Zugang." Baier sieht zudem eine neue Art der Geschäftsbeziehung zwischenLandtechnik-Herstellern und Bauern: "Es gibt Überlegungen, dass Hersteller denLandwirten gar nicht mehr ihre Geräte verkaufen. Stattdessen stellt der Anbieternur die konkrete Leistung in Rechnung, die mit seinen Maschinen auf dem Hoferbracht wird. Dann würde der Bauer die Geräte gestellt bekommen und zahlt fürdie digital gemessene Leistung der Maschine - zum Beispiel für einen Hektargepflügten Acker."Wenn modernste Technik so eingesetzt werde - davon ist Baier überzeugt - könntesich vor allem der Landwirt viel besser auf seine Kernkompetenz konzentrierenund zum Beispiel als Spezialist für bestimmte Erzeugnisse auch auf kleinerenFlächen wirtschaftlich erfolgreich sein.Pressekontakt:Heiner von der LadenLeiter Kommunikation und MarketingPorsche Consulting GmbH74321 Bietigheim-BissingenTelefon: +49 (0) 711 911 1 21 21Mobil: +49 (0) 170 911 4110E-Mail: heiner.von.der.laden@porsche.deWebsite: www.porsche-consulting.comOriginal-Content von: Porsche Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell