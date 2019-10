Bauer kauft Magazin-Portfolio in Australien mit 'Men's Health'

HAMBURG/SYDNEY (dpa-AFX) - Das Medienhaus Bauer Media Group baut seine Marktposition in Australien im Magazinbereich aus.



Der Konzern übernimmt für 40 Millionen australische Dollar (rund 24,5 Millionen Euro) die Magazin-Sparte Pacific Magazines des Medienunternehmens Seven West Media mit Titeln in Australien und Neuseeland, wie die Unternehmen am Montag mitteilten. Dazu gehören zum Beispiel die Frauenzeitschrift "Marie Claire" und das Männermagazin "Men's Health".

Die Bauer Media Group ist nach eigenen Angaben seit 2013 auf dem Magazin-Markt in Australien aktiv. Mit dem Kauf kommen nun demnach insgesamt mehr als 50 Titel zusammen. Das Geschäft unterliegt noch der kartellbehördlichen Zustimmung./rin/DP/fba