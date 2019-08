Bauer: Hoch bewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

Per 09.08.2019, 19:23 Uhr wird für die Aktie Bauer am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 20.22 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Bauwesen".

Die Aussichten für Bauer haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Für die Bauer sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 0 Buc, 3 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bauer vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Bauer. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 22,97 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 10,68 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 20,75 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Bauer. Die Diskussion drehte sich an zwei Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An fünf Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Bauer daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Bauer von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Bauer beträgt das aktuelle KGV 10,18. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" haben im Durchschnitt ein KGV von 34,68. Bauer ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.