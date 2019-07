Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

Hamburg (ots) -Größter crossmedialer Personality-Wettbewerb der Welt/Miss Germanyerfindet sich neu/Bauer Media wird exklusiver VermarktungspartnerAm Puls der Zeit: Für 2020 haben die Macher von Miss Germany denbekannten Wettbewerb konzeptionell neu aufgesetzt. Miss Germany wirdzum größten crossmedialen Personality-Wettbewerb der Welt! Vombisherigen Konzept bleibt nur der Name, gesucht werden authentischeFrauen mit eigener Geschichte und Haltung. Geschäftsführer MaxKlemmer trägt mit dem Relaunch dem gesellschaftlichen MegatrendFemale Shift Rechnung und stellt das Original für die Zukunft auf.Die Bauer Media Group als Experte für Frauen-Zielgruppen hat diesesPotenzial erkannt und unterstützt den zeitgemäßen Ansatz alsstrategischer Partner und exklusiver Vermarkter mit seinenreichweitenstarken Medienmarken sowie entsprechenderBranchen-Expertise und Zielgruppen-Knowhow. Frank Fröhling,Geschäftsleiter Bauer Advertising: "Das innovative Konzept der neuenMiss Germany liefert uns vielseitige Vermarktungspotenziale undKunden ganz neue Möglichkeiten, ihre Zielgruppen auf ungewohntenWegen zu erreichen. Auf Grund unserer Organisation nach Branchenkönnen wir sehr agil, flexibel und schnell für Kunden jeder Brancheindividuelle Lösungen kreieren. Mit kreativen 360-Grad-Kampagnen, dieüberraschen und berühren, setzen wir gemeinsam mit unseren PartnernMaßstäbe."Das richtungsweisende Konzept der neuen Miss Germany wurdegemeinsam mit Stan Studios entwickelt und rückt die Persönlichkeitder Kandidatinnen in den Fokus: Neben Engagement und Haltung spielenKriterien wie Charisma und Ausstrahlung ab sofort eine wichtigereRolle, als das äußere Erscheinungsbild. Teilnehmerinnen bewerben sichkünftig in drei von acht Kategorien: Activity & Health, Artist &Entrepreneur, Fashion & Style, Family & Friends, Beauty & Care,Travel & Nature, Food, Sustainability & Better Tomorrow. Gesuchtwerden Frauen zwischen 18 und 39 Jahren, die aktiv, gebildet undneugierig sind, selbstbewusst und kämpferisch - außerdem mitVerantwortung in ihrer Community. Denn die Kandidatinnen nutzen ihreeigenen Social Media Kanäle und werden so zu Miss GermanyInfluencerinnen. Max Klemmer, Geschäftsführer Miss GermanyCorporation: "Frauen von heute verwirklichen sich, stärken sichgegenseitig und vernetzen sich im realen und digitalen Umfeld. Siebeeinflussen die Welt positiv mit ihrer Haltung und ihremindividuellen Lebensstil. Sie sind Vorbilder und Vordenkerinnnen.Diese Frauen suchen wir, denn wir glauben fest daran, dass Frauen mitHaltung die Zukunft gehört."Max Klemmer und sein Team haben ein innovatives 360-Grad-Konzeptkreiert: angefangen beim Aufruf zur Bewerbung bis hin zum großenFinale - Miss Germany wird über alle Kanäle hinweg gespielt. Ebensoneu wie das Konzept ist auch die Optik: Stan Studios hat die Kampagnekreiert, die den optischen Wendepunkt manifestiert. Die Bauer MediaGroup bewirbt den Wettbewerb aufmerksamkeitsstark mit Eigenanzeigenin sieben Printtiteln - COSMOPOLITAN, JOY, SHAPE, InTouch, CLOSER,Laura und lecker - sowie auf drei Websites - Cosmopolitan.de,Wunderweib und InTouch online. Zusätzliche Reichweite schafft dieansprechende OoH-Kampagne mit einem Mediabruttowert von rund300.000EUR.Die Kandidatinnen bewerben sich über die neue Webseitewww.missgermany.de und geben ein persönliches Ziel an, bei dessenErreichung sie während ihrer Miss Germany-Journey unterstützt werden.Sogenannte Social Performance Indicators werden für die Bewertungherangezogen. Dahinter verbergen sich Kriterien wie Authentizität &Ausstrahlung, Kreativität & Unterhaltung, Professionalität &Expertise sowie Community Care & Kritikfähigkeit. Auch professionelleInfluencer begleiten authentisch die Aktion. Mit dabei sind unteranderem Farina Opoku (novalanalove, 1M), Ann-Katrin Schmitz(himbeersahnetorte, 70k), Carmen Mercedes (carmushka, 560k), SofiaTsakiridou (matiamubysofia, 545k) und Mary Streit-Tsakiridou(fashionloveland_, 65k). In der Vorauswahl werden pro Bundesland dieTop 16 Frauen durch eine Experten-Jury ausgewählt. 256Teilnehmerinnen - 16 Kandidatinnen x 16 Bundesländer - werden so zuMiss Germany Influencerinnen und schaffen zusätzliche Aufmerksamkeitund Reichweite.Mehr Informationen unter: www.missgermany.deÜber Miss Germany CorporationDie Miss Germany Corporation (MGC) mit Hauptsitz in Oldenburg istein innovatives Traditionsunternehmen in dritter Generation. 1999sichert sich die MGC die Exklusiv-Rechte an den Titeln "Miss Germany"beim Europäischen Markenamt und ist seitdem alleiniger Veranstalterder Miss -Germany-Wahlen samt der Vorwahlen in den einzelnenBundesländern. Mittlerweile wird das Familienunternehmen durch RalfKlemmer (2. Generation) und Max Klemmer (3. Generation) in dritterGeneration geführt.Über die Bauer Media GroupDie Bauer Media Group ist eines der weltweit erfolgreichstenMedienhäuser mit Produkten, die Tag für Tag Millionen von Menschenauf der ganzen Welt begeistern. Unser Portfolio reicht dabei vonPrint- und Online-Publikationen über Radiostationen undOnline-Vergleichs-Portale bis hin zu Vertriebs- undMarketing-Dienstleistungen. Als Familienunternehmen in der sechstenGeneration legen wir großen Wert auf zukunfts- und kundenorientiertesHandeln. Dies spiegelt sich auch in unserem immer vielfältigerwerdenden Portfolio wider. Mit großer Leidenschaft entwickeln unsere11.500 Mitarbeiter jeden Tag Inhalte und Dienstleistungen, die genauauf die Bedürfnisse unserer Kunden und Partner einzahlen.Pressekontakt:Bauer Media GroupUnternehmenskommunikationHeinrich Bauer Verlag KGAnna StörmerT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, übermittelt durch news aktuell