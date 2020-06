Bauer Media Group trennt sich von Russland-Geschäft

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Bauer Media Group trennt sich von ihrem Russland-Geschäft.



Das Medienhaus mit Sitz in Hamburg bestätigte am Montag, dass die Anteile am russischen Verlagsgeschäft in einem sogenannten Management-Buy-out verkauft worden seien. Dabei übernimmt das bestehende Management in Russland die Anteile. Der Deal sei im Mai abgeschlossen worden. Das Portfolio von Bauer umfasst dort nach Verlagsangaben rund 90 Zeitschriftentitel. Der Branchendienst "new business" berichtete zuvor über den Verkauf.

Mit der Entscheidung geht Bauer nach eigenen Angaben einen weiteren Schritt hin zu einem Multi-Business-Unternehmen mit mehreren Unternehmenszweigen. Im April war bereits bekanntgeworden, dass sich das Medienhaus aus dem Verlagsgeschäft in Neuseeland zurückziehen will. Als Grund wurden die Folgen der Corona-Krise genannt.

Die Bauer Media Group publiziert in zahlreichen Ländern bislang mehr als 600 Magazine. Zu den bekannten Titeln zählen hierzulande unter anderem "Cosmopolitan" und "Bravo"./rin/DP/mis