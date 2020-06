Bauer: Management hält am Turnaround-Ziel fest

Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

Aufgrund hausgemachter Probleme hat der Tiefbauspezialist Bauer die Börsenhaussee in der zweiten Jahreshälfte 2019 komplett verpasst und auch die starke Markterholung nach dem „Corona-Crash“ ging an der Aktie vorbei. Investoren warten nach dem erneut enttäuschenden Q1 weiter ab, wenngleich der Ausblick Hoffnung macht. So soll 2020 der Ergebnis-Turnaround trotz Covid-19 erreicht werden. Zudem nährt der niedrige Buchwert die Zuversicht für ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung