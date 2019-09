Bauer: Kursdesaster nach massiver Gewinnwarnung

Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

Zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt zählt heute das Papier des Tiefbauspezialisten Bauer (WKN: 516810) aus dem bayrischen Schrobenhausen. Grund hierfür ist natürlich die bereits gestern Abend veröffentlichte Gewinnwarnung. Denn diese hatte es in sich – und zeigt, dass wir uns nicht nur weltwirtschaftlich auf dem Weg in eine Rezession, sondern zumindest was Deutschland betrifft schon mitten in einer solchen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



