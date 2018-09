Bauer/FREIE WÄHLER: Söder und CSU haben Öffentlichkeit bei GBW-Privatisierung getäuscht

Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

München (ots) - Die FREIEN WÄHLER sind davon überzeugt, dass derFreistaat Bayern die 33.000 Sozialwohnungen der GBW im Jahr 2013selbst hätte kaufen können. Für den damaligen Finanzminister Södersei eine Übernahme in den Staatsbesitz allerdings nie in Fragegekommen."Im zuständigen Ministerium wurden nur Argumente gegen einen Kaufgesammelt. Die CSU-Staatsregierung unternahm keine Anstrengungen, umeinen Verbleib der GBW-Wohnungen beim Freistaat sicherzustellen.Außerdem hat der Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtagergeben, dass es weder ein rechtliches noch ein faktisches Verbot derEU-Kommission gab, das einem Kauf durch den Freistaat entgegenstand,so mehrere Aussagen von Zeugen", stellt Prof. (Univ. Lima) Dr. PeterBauer, Mitglied im GBW-Untersuchungsausschuss, fest.Der Staatsregierung müsse bewusst gewesen sein, dass sie selbstdie GBW-Wohnungen im Bieterverfahren hätte erwerben können, ohne dieZukunft der BayernLB zu riskieren, so der stellvertretendeVorsitzende der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion weiter. "Selbst derexterne Rechtsberater der Staatsregierung zeigte einen rechtlicheinwandfreien und risikofreien Weg für den Erwerb der Wohnungen durchden Freistaat auf", erklärt Bauer.Bayern hätte zwei unabhängige Wertgutachten erstellen lassen undden hierdurch errechneten Wert der GBW als Gebot abgeben müssen.Damit hätte der Freistaat gegenüber der EU-Kommission den Vorwurfausräumen können, zu viel - oder zu wenig - gezahlt zu haben. Ein imRaum stehendes weiteres Beihilfeverfahren wäre ausgeschlossen worden.Bauers Fazit: "Dieser rechtlich einwandfrei gangbare Weg für denKauf der GBW-Wohnungen wurde von Söders Finanzministeriumoffensichtlich ignoriert. Es fehlte entgegen der Verkündigungen derStaatsregierung schlichtweg der Wille, die GBW durch einenEigenerwerb sicher in öffentlicher Hand zu halten. Der Verkauf wardamit eine bewusste politische Entscheidung Söders und keinrechtlicher Zwang aus Brüssel. Söder und die CSU haben dieÖffentlichkeit damals zur Rettung ihrer eigenen Haut bewusstgetäuscht."Pressekontakt:Der Pressesprecher der FREIE WÄHLER Landtagsfraktionim Bayerischen LandtagDirk Oberjasper, Maximilianeum, 81627 MünchenTel. 089 / 4126 - 2941, dirk.oberjasper@fw-landtag.deOriginal-Content von: Freie Wähler Landtagsfraktion Bayern, übermittelt durch news aktuell