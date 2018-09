Bauen und wohnen mit der Natur: Schiefer holt Sonnenstrom elegant ins Haus - Neues Design-Dach zum kleinen Preis

Mayen (ots) - Zurück zur Natur: Bei Neubau, Umbau, Innensanierungund Gartengestaltung stehen immer häufiger natürliche Baustoffe aufder Wunschliste vieler Bauherren. Eine innovative wie günstige Lösunggibt es jetzt auch für das Dach: Ein neues Schiefer-Dachsystemverbindet zeitlose Eleganz mit dauerhafter Energiegewinnung.Effiziente Solarstromerzeuger verstecken sich dabei nahezu unsichtbarzwischen Design-Steinen aus den Tiefen der Erde.So einfach, günstig und schnell war ein Dach aus 400 MillionenJahre altem Naturschiefer noch nie zu installieren: Statt auf einervollflächigen Holzunterkonstruktion einzeln vernagelt werden beimneuen Schieferdach-System rechteckige Schiefersteine einfach in einemTrägergerüst aus Metallprofilen und wasserableitenden Verbindernfixiert. "Eine der größten Innovationen, seit es Schieferdächergibt" bringt es Rathscheck-Geschäftsleiter Frank Rummel auf denPunkt: "Wir kommen damit endlich in ein Preissegment, dasNaturschiefer auch für schmalere Bau- und Ausbau-Budgets interessantmacht."Die Montage erfolgt ähnlich wie bei einem Beton- oder Ziegeldach.Im ersten Schritt werden Profile quer zu den Sparren montiert. DerHandwerker muss nur die erste Schiene am Fuß der Dachflächeausrichten - dann sorgen Metallverbinder mit Edelstahl-Federklammernfür den gleichbleibenden 31-Zentimeter-Abstand zwischen den Schienen.Final werden dann nur noch die Schiefersteine in der Halterungfixiert. Gegenüber der seit Jahrhunderten bekannten traditionellenVerlegtechnik für Schiefer ist das neue System für den Handwerkerrund 70 Prozent schneller zu installieren - und Bauherren sparennicht nur Arbeitszeit, sondern durch eine geringere Überdeckung derSteine auch noch fast 50 Prozent Material.Besonders geeignet ist das Schieferdach-System für moderne undgeradlinige Steil- und Pultdächer, die damit selbst ohne besondereVorkenntnisse in kurzer Zeit eingedeckt werden können. Durch dievorkonfektionierte Komplett-Anlieferung als System-Baukasten fallenan der Baustelle kaum Abfälle an, für die Installation ist keinerleiSpezialwerkzeug notwendig. Die Besonderheit: An jeder beliebigenStelle können innerhalb des Systems in einem Verlegeschritt mit denSchiefersteinen die Solarpaneelen sekundenschnell eingebettet und miteinem einfachen Steckersystem verbunden werden.Bereits 30 Quadratmeter integrierte Solarpaneelen genügen, um einEinfamilienhaus mit Strom für den Eigenverbrauch (ca. 4 Kw) zuversorgen. Steigt einmal der Energiebedarf, können unkompliziertSchiefersteine gegen weitere Stromerzeuger getauscht werden. BeimNeubau bietet das System im Vergleich mit Beton- oder Ziegelsteinenzusätzliches Einsparpotential bei der Dachkonstruktion: Durch dasgeringere Gewicht der nur 4 bis 6 Millimeter starken Schiefersteinekönnen ( je nach Bauvorschrift ) Sparren mit reduziertem Querschnittverwendet werden. Gewichtsvorteile gibt es auch bei der Sanierung:Bei Altbauten lassen sich in die Jahre gekommene Beton- oderZiegeldächer so nicht nur innerhalb weniger Tage austauschen - durchdas halbe Gewicht der Schiefersteine wird auch die vorhandeneUnterkonstruktion deutlich entlastet und kann so leicht zusätzlichesGewicht (beispielsweise einer neuen Aufsparrendämmung) problemlosverkraften.Schiefer erobert inzwischen nicht mehr nur das Dach, sondern wirdauch im Innenausbau dank seiner Robustheit und seines seidigenSchimmers immer beliebter. Riemchen und Fliesen für Wand und Bodenverbinden moderne Eleganz mit einer natürlichen Note, Steine undStufen sorgen im Garten für Wohlfühlatmosphäre: Kaum ein Gesteinspeichert die wärmenden Sonnenstrahlen tagsüber besser, um sie ankühleren Abenden wieder abzugeben. Diese Vorzüge erkannten schon diealten Römer, als sie auf den Schieferterrassen der Mosel im eherkühlen Deutschland den ersten Wein anbauten.Infos zum Rathscheck Dach-System powered by Nulok, zuSchieferfliesen und Gartensteinen unter www.schiefer.de. KostenloseBroschüren und Bauherren-Beratung unter 02651/955-0. Mustergarten inMayen-Katzenberg.Pressekontakt:Rathscheck Schiefer, Dirk Ackermann, Tel. 02651 99960 und UweSchöllkopf, Tel. 02631 99960Original-Content von: Rathscheck Schiefer, übermittelt durch news aktuell