Bauen und Wohnen im Kollektiv - eine Ausstellung im Vitra Design Museum über einen globalen Trend

Weil am Rhein/Basel (ots) -Together! Die Neue Architektur der Gemeinschaft03.06. - 10.09.2017Eröffnung: 02.06.2017Von Tokio bis Zürich - Wohnraum ist eine knappe Ressource. Daswird in den letzten Jahren immer deutlicher. Die Immobilienpreise inden Metropolen steigen und klassische Konzepte des Wohnungsbauskönnen dem Bedarf nicht mehr gerecht werden. Diese Herausforderungenhaben eine stille Revolution in der zeitgenössischen Architekturausgelöst: das Bauen und Wohnen im Kollektiv. »Together! Die NeueArchitektur der Gemeinschaft« ist die erste Ausstellung, die diesesThema umfassend beleuchtet und räumlich erfahrbar macht. Anhand vonModellen, Filmen und Wohnungen im Maßstab 1:1 präsentiert sie eineVielzahl von Beispielen aus Europa, Asien und den USA. HistorischeVorläufer veranschaulichen zugleich die Geschichte dergemeinschaftlichen Architektur - von den Reformideen des 19.Jahrhunderts bis zur Hippie- und Hausbesetzerszene, die mit demSlogan »Make love, not lofts« antrat.Die Ausstellung beginnt mit einem Blick auf die Geschichtesozialer Wohnideale, die zumeist aus einem Protest gegen bestehendeVerhältnisse entstanden sind. Filme zeigen historischeProtestbewegungen für Wohnraum, während Transparente über die damalsentwickelten Lösungsansätze informieren. Eine Installation aus 21großformatigen Modellen heutiger Wohnbauprojekte bildet den zweitenBereich der Ausstellung. Die gezeigten Beispiele stammen unteranderem aus Zürich, Tokio und Wien, von Architekten wie RyueNishizawa, pool Architekten und einszueins architektur. DiePräsentation der Modelle als imaginäre Stadt veranschaulicht zudem,dass Stadt und Wohnraum, Öffentlichkeit und Privatsphäre in vielengezeigten Projekten nicht mehr klar getrennt, sondern auf neue Weisemiteinander verwoben sind.In einem 1:1-Modell einer sogenannten Clusterwohnung könnenBesucher gemeinschaftliche Bereiche sowie private Räumedurchstreifen. Ergänzt wird der Nachbau durch Fotografien von DanielBurchard. Projekte wie die Kalkbreite beweisen überdies, dassgemeinschaftliche Wohnmodelle sich heute nicht nur erfolgreich imkommerziellen Wohnungsmarkt behaupten, sondern ihn darüber hinausauch positiv verändern können. Sie sind Teil der so genannten»sharing economy«, die die Rolle des Eigentums grundlegend neudefiniert, während soziale Bottom Up-Bewegungen wie Occupy solcheIdeale in der politischen Landschaft verankern. Die Ausstellung zeigtden Einfluss dieser Entwicklungen auf die Art, wie die Bewohner undArchitekten heute gemeinsam neue Formen des Zusammenlebens entwickeln- nicht als ein Produkt rein individueller Bedürfnisse, sondern alseine Antwort auf eine zentrale Frage unserer Zeit: Wie wollen wir inZukunft miteinander wohnen?Allgemeine InformationenTitel: Together! Die Neue Architektur der GemeinschaftKuratoren: Ilka und Andreas Ruby; Daniel Niggli, Mathias Müller/EM2NOrt: Vitra Design Museum, Charles-Eames-Straße 2, 79576 Weil am RheinÖffnungszeiten: täglich von 10 - 18 UhrInformationen: www.design-museum.deKatalog zur AusstellungTogether! Die Neue Architektur der GemeinschaftHerausgeber: Mateo Kries, Ilka Ruby, Andreas Ruby, Mathias Müller,Daniel NiggliGestaltung: Something Fantastic, BerlinSoftcover. 23 x 30,2 cm, 352 Seiten. Ca. 443 Abbildungen, überwiegendin FarbeISBN: 978-3-945852-14-9Preis: 49,90EURPressekontakt:Vitra Design Museum / Iris Mickein / iris.mickein@design-museum.de /+49.7621.702.3153Bureau N / Stefanie Lockwood / stefanie.lockwood@bureau-n.dePressematerial: www.design-museum.de/pressebilderOriginal-Content von: Vitra Design Museum, übermittelt durch news aktuell