Bauen boomt - aber was ist mit Fertighäusern [...]

HANNOVER (dpa-AFX) - Immer mehr Menschen wollen ein Eigenheim, das treibt die Preise weiter in die Höhe.



Die Lösung: selber bauen, was aber auch nicht ganz billig ist. Seit Jahren steigert die Fertigbau-Branche ganz langsam ihre Anteile. Doch beim Einfamilienhaus muss zunächst mal ein Grundstück her - und Baugrundstücke seien Mangelware, vor allem in den begehrten Ballungsgebieten, sagte Günter Gitzen, Vertriebsleiter beim Fertighausanbieter Gussek mit Sitz in Nordhorn.

Christoph Windscheif, Sprecher des Bundesverbands Deutscher Fertigbau, bestätigt: "Die Baukosten sind im Segment der frei stehenden Ein- und Zweifamilienhäuser nicht der wichtigste Faktor, sondern die vielerorts mangelhafte Verfügbarkeit von Baugrundstücken." Trotzdem steigert die Fertighausbranche seit Jahren ihren Marktanteil. Im vergangenen Jahr lag der Fertigbau-Anteil an den Baugenehmigungen nach Verbandsangaben bei 17,8 Prozent, im Jahr 2000 waren es noch 13,5 Prozent.

Die deutsche Fertighaus-Branche kam 2016 auf einen Umsatz von knapp 2,3 Milliarden Euro. Das sind immerhin 16 Prozent mehr als ein Jahr zuvor./tst/DP/zb