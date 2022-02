Baudarlehen für Rentner als Alternative zum Teilverkauf / BestAger Darlehen der Allianz stark nachgefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Bremen (ots) -Dank der neuen BestAger Finanzierung (http://www.darlehen-im-alter.de) können Immobilienbesitzer in Deutschland ihre selbst bewohnte Immobilie mit bis zu 40% des von der Allianz ermittelten Immobilienwertes beleihen. Das Baudarlehen, das aus dem Hause der Allianz Lebensversicherungs AG gewährt wird, braucht zu Lebzeiten vom Darlehensnehmer nicht zurück gezahlt werden.Die Tilgung des Darlehens erfolgt durch den Verkauf der Immobilie bzw. durch die Erben des Darlehensnehmers nach dessen Ableben. Da zu Lebzeiten während der Darlehenslaufzeit nur die günstigen Zinsen zu zahlen sind, ist die monatliche Belastung in der Regel niedriger als die laufende Nutzungsgebühr des hälftigen Teilverkaufs der eigenen Immobilie.Die Finanzierung durch die Allianz hat einen weiteren Vorteil: Kreditnehmer bleiben allein Eigentümer ihrer Immobilie, eine Übertragung von Eigentumsanteilen findet nicht statt. Dank einer langfristigen Zinsbindung (empfohlen sind mindestens 25 Jahre, möglich sind sogar bis zu 40 Jahre Zinsfestschreibung) sind die Darlehensnehmer während der gesamten Laufzeit vor Zinsänderungen am Kapitalmarkt geschützt.Allianz Hauptvertreter Jens Schmidt (53), deutschlandweit Ansprechpartner für BestAger Kreditanfragen, hat sich vor zwei Jahren auf das Best Ager Darlehen spezialisiert. Allein im vergangenen Jahr hat er eine dreistellige Anzahl Darlehen erfolgreich an die Allianz vermittelt. Schmidt kennt sich mit dem BestAger Darlehen bestens aus. Das Nischenprodukt verlangt Erfahrung und Knowhow - Darlehenskunden haben für den Antrag in der Regel nur eine Chance.Schmidts Kunden kommen aus allen Teilen der Republik. Zu Weihnachten lieferten die Paketdienste Weinflaschen und Plätzchen in seine Agentur, Dankesgesten zufriedener BestAger Kunden. Da das Darlehen bequem von zu Hause aus beantragt werden kann, ist der Antrag ohne großen Aufwand zu stellen.Die BestAger Finanzierung können Kunden in Anspruch nehmen, die eine selbst bewohnte Immobilie besitzen und eine bestimmte Rentenhöhe nachweisen können. Als Darlehenssicherheit dient lediglich eine erstrangige Grundschuld. Die Immobilie darf sogar noch belastet sein, jedoch bis maximal 10% ihres Wertes. Voraussetzung für die Darlehensgewährung des BestAger Darlehens ist jedoch, dass die kreditgebende Fremdbank bereit ist, abgelöst zu werden.Für das BestAger Darlehen werden günstige Zinsen auf Baufinanzierungsniveau angeboten. In Kombination mit einer langen Zinsbindung genießen die Darlehenskunden hohe Sicherheit. Nach 10 Jahren können sie das Darlehen jederzeit mit einer Frist von 6 Monaten einseitig kündigen. Sollte die Immobilie vorher aufgegeben werden, etwa, weil sich eine Pflegesituation ergeben hat, kann das Darlehen durch Verkauf der Immobilie beendet werden.Weitere Informationen: www.darlehen-im-alter.dePressekontakt:Für Darlehensanfragen:Jens Schmidt, Kredit-Experte der AllianzE-Mail: jens.schmidt@allianz.deTel. 0421-83673100Original-Content von: Allianz Hauptvertretung Jens Schmidt, übermittelt durch news aktuell